225 Millionen Euro: Bionorica verkauft Cannabis-Sparte

Kanadisches Unternehmen bekommt das Geschäft der Neumarkter Firma - vor 33 Minuten

NEUMARKT - Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 hat die Bionorica SE ihr Cannabisgeschäft an die Canopy Growth Corporation verkauft, ein weltweit führendes, diversifiziertes Cannabis- und Hanfunternehmen mit Sitz in Smiths Falls, Kanada, das in 13 Ländern auf fünf Kontinenten tätig ist. Der Verkaufspreis beträgt 225,9 Mio. Euro.

Bionorica trennt sich von dem Cannabis-Geschäft und veräußert das Geschäftsfeld. © Bionorica SE/dpa



Bionorica trennt sich von dem Cannabis-Geschäft und veräußert das Geschäftsfeld. Foto: Bionorica SE/dpa



Die bisherigen Standorte in Neumarkt, Frankfurt und Wien werden dabei weitergeführt. Strategisches Ziel ist der schnelle und konsequente Auf- und Ausbau der internationalen Märkte, um den Bedürfnissen einer immer größer werdenden Zahl von Patienten gerecht zu werden. Die Bionorica SE wird Canopy Growth dabei in Zukunft unterstützen. Beide Seiten sehen in der weiteren klinischen Forschung der Cannabispflanze und ihrer Inhaltsstoffe große Chancen. Dazu wurde eine langfristige Forschungskooperation zwischen der Bionorica SE und Canopy Growth vereinbart.