34. Radtourenfahrt des ASV führte erstmals über den Sulzbürg

Änderung kam bei Hobbyradfahrern gut an - 62 bis 120 Kilometer gefahren - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die gewittrigen Schauer in der Nacht zum Sonntag haben der Radsport-Abteilung des ASV Neumarkt ein bisschen die Bilanz ihrer 34. Radtourenfahrt (RTF) verhagelt. Doch auch mit den rund 150 Teilnehmern – bei trockenem Wetter sind es gewöhnlich über 200 – war Spartenleiter Stefan Sommerer zufrieden.

Am Sonntagmittag herrschte auf dem Flurweg von Berngau nach Stauf reger Verkehr. Mit dem Ziel „Neumarkt“ vor Augen mobilisierten die RTF-Fahrer die letzten Körner. © Foto: Nicolas Damm



Zumal es bis auf einen Insektenstich keine "Verletzungen" gegeben habe und die Rückmeldungen in den Folgetagen durchweg positiv waren, berichtet Sommerer.

Die RTF 2019 hatte für Hobbyradfahrer wieder drei unterschiedlich lange Strecken durch den Landkreis Neumarkt im Angebot: 62, 94 und 120 Kilometer lang. Bei der Streckenführung gab es gegenüber den Vorjahren eine kleine Änderung: "Es mussten alle über den Sulzbürg." Doch auch der steile Aufstieg hinauf zum "Landl-Tourmalet" – analog zur Tour-de-France-Etappe am Tag davor über den berüchtigten Pyrenäen-Pass – kam beim Feld offenbar gut an.

In der Gruppe macht die Fahrt doppelt Spaß. Dieses Quartett war nach rund sieben Kilometern bei Reichertshofen noch frisch und bester Laune. © Foto: Nicolas Damm



An den beiden Verpflegungsstellen in Mühlhausen und Simbach (bei Holnstein) gab es erstmals keine Becher mehr; hier wurden heuer nur noch mitgebrachte Flaschen aufgefüllt, der Umwelt zu Liebe.

Start und Ziel an der Mittelschule West

Schon um acht Uhr, der Regen hatte gerade nachgelassen, stiegen die ersten Radfahrer an der Mittelschule Neumarkt West in die Pedale, wo der Rundkurs auch wieder endete. Die letzten kamen nach 14 Uhr im Ziel an, die Gruppe aus Lupburg war aber auch erst nach zehn Uhr gestartet.

Die ASV-Radsportabteilung hat sich in den letzten Jahren konstant bei 20 Aktiven eingependelt. Diese satteln nicht nur bei der eigenen Radtourenfahrt auf, sondern auch bei den Eintagesrennen anderer Vereine. Vor allem bei den Nachbarn im Westen, wo in acht RTF zwischen Ansbach und Fürth der Mittelfrankencup ausgefahren wird.

Doch auch im Ausland, etwa bei der Dolomiten-Rundfahrt, sind die Neumarkter regelmäßig bei Jedermann-Radrennen vertreten.

NICOLAS DAMM