41 Kinder feierten Erstkommunion in der Hofkirche

"Stark wie ein Baum und wunderschön": Pfarrer Wingen zur Freundschaft Gottes. - vor 53 Minuten

NEUMARKT - Feierlich läuten die Glocken, die Neumarkter Hofkirche ist brechend voll mit den Angehörigen, das Herz klopft — und dann ziehen die 41 Kommunionkinder ein, ihre Kerzen in den Händen: Der Tag der Erstkommunion ist für sie nach den Monaten der intensiven Vorbereitung gekommen.

Mit Herzklopfen und aufgeregt machen sich 41 Mädchen und Buben auf den Weg in die Hofkirche: Sie feiern ihre Erstkommunion mit einem besonderen Gottesdienst.



"Seid ihr noch aufgeregt?", fragt Pfarrer Stefan Wingen die Mädchen und Buben und erhält ein vielstimmiges "Ja" zur Antwort. Das sei auch gut und richtig so, sagt Wingen, an einem so wichtigen Tag.

"Dies ist der Tag, den der Herr gemacht", singen die Kinder vom Kisi-Club mit vollem Körpereinsatz in ihren sonnigen Gewändern.

Die Kommunionkinder haben Gott versprochen, sich gut vorzubereiten, erinnerte Wingen an die Anfangszeit der Vorbereitung. "Und Gott hat dir auch etwas versprochen: Er kommt zu dir, er kommt als ein Freund."

In seiner Predigt unterstrich der Pfarrer, dass es für den Glauben keine Beweise brauche. Wichtig sei, auf Gott zu vertrauen, schloss Wingen: "Gottes Freundschaft gilt, ist so stark wie ein Baum und so wunderschön wie ein Regenbogen."

kay