50 Jahre verheiratet: Ursula und Klaus Plankermann

Die SPD-Stadträtin Ursula Plankermann und ihr Mann Klaus haben Goldene Hochzeit gefeiert. - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Ursula und Klaus Plankermann feierten mit Freunden und der Familie das Fest der Goldenen Hochzeit in ihrem Stammlokal, beim Costa.

Ursula und Klaus Plankermann (Bildmitte) haben jetzt ihre Goldene Hochzeit gefeiert. Beide Eheleute sind seit den 70er Jahren Genossen. © Foto: Helmut Sturm



Klaus Plankermann wurde in Velbert, in Nordrhein-Westfalen geboren und wuchs in Bottrop auf. Ursula Plankermanns Wurzeln liegen in Baden-Württemberg in der keinen Stadt Backnang und in Kirchheim Teck. Kennengelernt haben sie sich "in der Arbeit", in Braunschweig.

Im Laufe ihrer 50-jährigen Ehe haben sie in vielen Städten Deutschlands gelebt. "Beruflich bedingt sind wir uns immer wieder hinterhergezogen. Wenn ich in Iserlohn gewohnt habe, war Klaus in Bochum, oder ich in Braunschweig, er in Celle, in Lübeck oder Cuxhaven, um nur einige Stationen zu nennen.

1979 führte die Plankermanns der Beruf von Klaus erstmals nach Bayern. Mittlerweile lebt das Ehepaar seit 40 Jahren in Neumarkt. "Mit unserem Sohn und unserer Schwiegertochter haben wir in Neumarkt eine tolle Heimat gefunden."

Ursula Plankermann sitzt seit 1985 für die SPD im Stadtrat. Ein Engagement für eine andere Partei, als die der roten Genossen, wäre für sie nicht vorstellbar. Drei Oberbürgermeister unterschiedlichster Ausprägung hat sie erleben dürfen. Die 35 Jahre im Stadtrat waren für die streitbare Genossin überaus spannend und ebenso lehrreich. "Man lernt da viel über die Spezies Mitmensch. Und – es macht bis heute noch immer Spass", versichert Ursula Plankermann mit einem leichten Blitzen aus ihren lustigen Augen. "Geschwankt haben wir beide im Leben auch nur ganz selten – deswegen will mir auch kein besonderer Schwank daraus einfallen."

In ihre SPD eingetreten sind Klaus und Ursula Plankermann bereits 1979 – überzeugt durch Freunde in Cuxhaven. "Wir waren uns einig, wenn man nach Bayern zieht, muss man unbedingt Sozialdemokrat sein. Beide Entscheidungen haben wir zu keinem Zeitpunkt bereut."

Der Kommentar der Jubilarin zu ihrer 50-jährigen Ehe: "Einfach war beziehungsweise ist es immer noch nicht – aber es lohnt sich." Für den Oberbürgermeister der Stadt Neumarkt überbrachte Neumarkts 2. Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger eine echte Freude versprechende Auswahl an Weinen aus der Partnerstadt Mistelbach.

HELMUT STURM