55-Jähriger geht mit der Axt auf den Sohn los

NEUMARKT - Bereits am Samstag hat ein 55-Jähriger in Neumarkt seine 50 Jahre alte Frau laut Polizeibericht mit einem Messer bedroht und dann seinen 20-jährigen Sohn attackiert.

Bei einem Familienstreit in Neumarkt fuchtelte der 55-jährige Vater und Ehemann mit einer Axt herum (Symbolbild). Foto: dpa



Der Vater kam in das Zimmer des jungen Mannes, trieb ihn mit schwingender Axt in eine Ecke und befahl ihm, sich hinzuknien. Er drohte seinem Sohn, ihn nun zu erschlagen.

Seine Ehefrau kam dazu und schrie, dass die Polizei gleich eintreffen werde. Daraufhin schlug der Mann die Axt erst in die Wand und warf sie dann in Richtung seines Sohnes. Anschließend ging er in die Garage, wo in Polizeibeamte angetroffen und festgenommen haben.

