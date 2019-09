84-Jährige in der Oberpfalz vermisst - Polizei sucht Zeugen

Frau kehrte von Spaziergang nicht mehr nach Hause zurück - vor 1 Stunde

AMBERG - Eine 84-Jährige wird seit Sonntag in Amberg vermisst. Die Polizei startete eine Fahndung und bittet auch die Bevölkerung um Hinweise.

Mit diesem Bild sucht die Polizei nach der 84-jährigen Marianne Ott, die am Sonntag in Amberg verschwunden war. © Polizei Oberpfalz



Mit diesem Bild sucht die Polizei nach der 84-jährigen Marianne Ott, die am Sonntag in Amberg verschwunden war. Foto: Polizei Oberpfalz



Marianne Ott hatte am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr ihr Anwesen in der Steingutstraße 18 in Amberg verlassen und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Wie die Polizei berichtet, wollte die 84-Jährige laut eigenen Angaben einen Spaziergang auf den Mariahilfberg machen. Gegen 20 Uhr meldeten ihre Angehörigen sie bei der Polizei als vermisst.

Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, hat graue kurze Haare und ist mit einer beigen Stoffhose sowie einer rot-braunen Bluse bekleidet.

Wer Frau Ott gesehen hat, wird gebeten, die Polizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621/ 890-320 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm