Abi-Feier WGG Neumarkt: "Frech sein statt Schmusekurs"

Bei der Entlassfeier für die Abiturienten des Willibald-Gluck-Gymnasiums lobte Schulleiter Schiffer die Fridays-for-Future-Bewegung. - vor 42 Minuten

NEUMARKT - Aus der Hand von Schulleiter Bernhard Schiffer erhielten in der Sporthalle des Willibald-Gluck-Gymnasiums 121 Absolventinnen und Absolventen die Abiturzeugnisse. Zuvor fand ein ökumenischer Gottesdienst in der Hofkirche statt.

Sie haben es geschafft und nun ihr Abiturzeugnis erhalten: 121 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Schuljahr am Willibald-Gluck-Gymnasium ihr Abitur bestanden. Schulleiter Bernhard Schiffer bestärkte in seiner Rede die jungen Leute, selbst die Zukunft mitzugestalten, sich einzubringen.



Über eine lupenreinen 1,0er Notendurchschnitt freuten sich Chiara Reißenweber, Marco Wiedmann und Benedikt Naumann, denen stellvertretender Landrat Helmut Himmler und Stadträtin Helga Hoerkens die Preise des Landkreises und der Stadt Neumarkt überreichten.

Immer am letzten Freitag im Juni gibt es in Bayern die Abiturzeugnisse. Seit einem knappen Jahr hat der Freitag mit der Losung "Fridays for Future" eine besondere Bedeutung erhalten. Darauf nahm Schiffer in seiner Rede Bezug. Nach den stürmischen 1968er Zeiten mit Protest und Widerstand gegen alles Bürgerliche sei es still geworden in Sachen Streiks und Demos. "Was für eine Wende jetzt", lobt Schiffer, "Menschen eures Alters, auch am WGG, kommen zusammen mit dem Ziel der Verbesserung der eigenen zukünftigen Lebensbedingungen."

Die ältere Generation bekomme die Möglichkeit, in einen echten Dialog einzutreten. Schiffer kritisiert, dass sich der Austausch im Netz oft nur über Hasstiraden abgespielt habe. "Greta Thunberg hätte niemals über das Internet eine solche Aufmerksamkeit erreicht wie mit ihrem unmittelbaren Protest vor dem schwedischen Parlament", meint er. Schiffer räumt zwar die virtuelle Aufmerksamkeit bei der Petition zum Mathematik-Abitur ein, aber prophezeit, "das wird sich abnutzen".

Für Engagement und Demokratie

"Was uns ausmacht, ist nicht unser Auftritt im Internet, sondern unsere Fassbarkeit als authentische Persönlichkeit", hebt Schiffer hervor. "Fridays for Future"- das steht für Engagement, Partizipation, Öffentlichkeit und unbedingt auch für Demokratie", stellt er heraus.

"Ihr dürft überspitzen, euch revolutionär gebärden, ihr dürft auf die unbedingte Einhaltung des von euch anvisierten Zieles pochen", beschreibt er das Vorrecht der Jugend. "Frech zu sein, mit der Welt der ´Alten´ abzurechnen, ihnen einen Spiegel vorhalten- das ist eure Rolle. Mit Schmusekursen kommen wir nicht weiter."

Die Schülersprecher Moritz Lukas und Manuel Gayduscheck ließen humorvoll die zwölf Jahre bis zum Abi Revue passieren. "Wir wünschen euch ein gutes Blatt im Ärmel, ein Ass – und verzockt euch nicht", meinten sie frei nach dem Abiturmotto "Abi vegas – um jeden Punkt wird gepokert." Die Lehrkräfte Ulrike Englert, Josef Liedtke und Christine Hochsieder bauten das Motto in einen Sketch ein. Die Big Band unter Leitung von Caroline Ferstl sorgte für einen schwungvollen Rahmen.

Folgende Schülerinnen und Schüler erhielten Auszeichnungen: Für beste Gesamtleistungen: Notenschnitte 1,0: Ch. Reißenweber, M. Wiedmann, B. Naumann; 1,2: Paul Trummeter; 1,3: Amelie Bärnreuther, Janina Bauer, Carlos Lang, Hélen Meier, Selina Tischner; 1,4: Verena Breit, Louis Distler, Max Herrmann, Elias Kausler, David Lukas, Julia Sayler, 1,5: Alisa Gmelch, Robert Kammel, Veronika Knogl, Johanna Mederer Buchpreisträger: MINT-EC-Zertifikat: Janina Bauer, Amelie Bärnreuther, Peter Distler, Maximilian Linke, Benedikt Naumann, Joseph Oesterle, Nicolas Petrizky, Martin Schächtel, Christian Sommer, Janine Wengemann, Marco Wiedmann

Hervorragende Gesamtleistungen in Physik: Janina Bauer, Daniel Kirsch, Niklas Mederer, Benedikt Naumann, Sophie Nißlbeck, Jonah Pretzlaff, Chiara Reißenweber, Christian Sommer, Selina Tischner, Marco Wiedmann; Chemie: Janina Bauer, Pavlos Gousis, Robert Kammel; Mathematik: Benedikt Naumann, Informatik: Marco Wiedmann; Latein: Hélen Meier; Wirtschaft und Recht: Paul Trummeter; Kunst-Sonderpreise: Hélen Meier, Michèle Müller, Benedikt Naumann; Aktiver Einsatz in der Oberstufe: Leonard Bürger, Konstantin Daume, Patrick Frank, Manuel Gayduschek, Moritz Lukas, Julia Märtl, Michèle Müller, Joseph Oesterle, Lena Pruy, Andreas Willmann, Melina Wolf. Besonders bewundert wurde vom Schulleiter die aus Syrien stammende Schülerin Leen Alkhadri Alshaikh. "Vor vier Jahren sprach sie noch kein Wort Deutsch und jetzt machte sie das Abitur."

FRANZ XAVER MEYER