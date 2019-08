Achtung, schlüpfrig: Polizei fahndet nach Besitzern von Slips, Spitzen-BH und Feuchttüchern

Nach Funden diverser Artikel im Bereich der PI Beilngries - vor 6 Minuten

BEILNGRIES - Auf der Alm, da gibts koa Sünd': Und rund um Beilngries mit Sicherheit auch nicht. Trotzdem fahndet die Polizei derzeit nach einer Besitzerin weiblicher Unterwäsche beziehungsweise nach Unterwäsche per se.

Im Polizeibericht liest sich das alles etwas spröde und wir wollen der Phantasie auch nicht allzu viel freien Lauf lassen. Aber: Neben einem Feldweg westlich des Kirchplatzes in Oberdolling fand sich ein weißer Damen-BH mit Spitzenverzierung, ein blauer Damenslip sowie eine originalverpackte Packung Feuchttüchter der Marke Balea, meldet die PI.

Und: Ein Unbekannter klaute von einem Wäscheständer in einem Garten in der Ringstraße in Denkendorf drei Damenslips. Zwei fanden sich auf der Windschutzscheibe eines in der Nähe geparkten Autos wieder, einer blieb verschollen. Der Schaden liegt bei zehn Euro.

Wer Näheres über die Besitz- oder ähnliche Verhältnisse weiß. kann sich bei der PI Beilngries, Telefon 08461/64030, melden.

nn/wof