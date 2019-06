Achtung, vermisst: Die 49-jährige Karola Wisgickl aus Hirschau

Polizei hat Öffentlichkeitsfahndung ausgeschrieben - vor 52 Minuten

HIRSCHAU - Sie machte sich nachmittags mit ihrem Fahrrad auf - und seither fehlt jede Spur von Karola Wisgickl aus Massenricht bei Hirschau. Auch einen Tag später ist die Frau samt Fahrrad nicht auffindbar, die Angehörigen sind in großer Sorge.

Die Polizei sucht Karola Wisgickl. © Polizei Amberg



Am Nachmittag des 21. Juni 2019 haben Angehörige die Polizeiinspektion Amberg alarmiert, weil die 49-jährige Karola Wisgickl am Vortag gegen 14 Uhr das Familienanwesen in Massenricht verlassen habe und seitdem nicht mehr erreicht werden kann.

Laut Aussagen der Angehörigen ist Karola Wisgickl auf einem rot-schwarzen Fahrrad unterwegs. Nach Angaben von Zeugen hielt sie sich am Nachmittag des 20. Juni noch im Bereich der Gemeinde Freihung auf. Danach gibt es keine Hinweise mehr auf den aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten. Die Angehörigen machen sich erhebliche Sorgen und bitten um die Einbindung der Öffentlichkeit.

Karola Wisgickl ist gut 160 Zentimeter groß und hat rotbraune, schulterlange Haare; sie führt möglicherweise eine Sporttasche mit. Wer die Frau trifft oder womöglich ihr Fahrad sieht, soll die Polizeiinspektion Amberg unter 09621/ 890-320 oder jede andere Polizeidienststelle informieren.

