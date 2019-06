ADFC fordert mehr Platz für Radler in Neumarkt

NEUMARKT

NEUMARKT - Immer mehr tolle Auto-Parkplätze: Die Radler-Lobby meint, dass in Neumarkt im Verkehr die Zeichen der Zeit verschlafen werden.

Mit Transparent, Flatterband – und selbstverständlich Fahrrädern – hat der ADFC vor der Parkplatz-Baustelle in der Mühlstraße darauf hingewiesen, dass die Stadt mit Millionen Euro den Autoverkehr fördert und andere Verkehrsteilnehmer regelmäßig das Nachsehen haben. © Foto: Hauke Höpcke



Exemplarisch sei der neue Parkplatz an der Mühlstraße, an dessen Baustelle sich eine Handvoll ADFCler versammelt, um auf ihr Anliegen hinzuweisen. "Hier mussten eine Wiese, etliche Bäume und eine viel genutzte Verbindung für zu Fuß gehende und Radfahrende von der Dammstraße zur Innenstadt weichen", sagt Olaf Böttcher vom Vorstandsteam des ADFC.

Die Autos würden in der Summe immer mehr öffentlichen Platz in der Stadt beanspruchen, selbst wenn sie gar nicht fahren. Und auch mit der Erweiterung der Tiefgarage am Residenzplatz werde der Autoverkehr in der Innenstadt mit einem Millionenbetrag gefördert.

Auf der anderen Seite gäbe es in der gesamten Neumarkter Innenstadt keinen einzigen zweckmäßigen Fahrradabstellplatz auf öffentlichem Grund. Die vorhandenen altmodischen Felgenklemmer in der Marktstraße etwa seien viel zu eng und nicht dafür geeignet, um in ihnen Fahrräder abzustellen und am Rahmen anzuschließen.

"Außerdem verschwinden die meisten Radabstellplätze regelmäßig vor Veranstaltungen in der Innenstadt", sagt Böttcher. Nach Altstadtfest, Oldtimertreffen oder Flohmarkt würden die Anlagen erst Wochen oder sogar Monate später wieder aufgebaut. "Die Autoparkplätze sind aber spätestens am nächsten Tag nach dem Event wieder freigegeben."

Ein Missverhältnis, meint der ADFC. Die "Stadt der Nachhaltigkeit" schätze das Auto viel höher ein als die anderen Verkehrsarten wie Radler, Fußgänger und den öffentlichen Personennahverkehr.

"Wir fordern von allen politisch Verantwortlichen und der Verwaltung in Neumarkt ein entschiedenes Umdenken und rasches Handeln für mehr umweltfreundliche Mobilität in Neumarkt", sagt Böttcher. Wer nachhaltig sein wolle, müsse dem Radverkehr eine höhere Priorität einräumen.

Die Kurz-Demo in der Mühlstraße soll nicht die letzte Aktion des ADFC in dieser Richtung gewesen sein. "Wir haben in den kommenden Wochen noch einiges vor, um auf unser Anliegen ,mehr Platz fürs Rad‘ hinzuweisen."

Infowww.mehrplatzfürsrad.de

