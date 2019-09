Agilis-Züge fallen im Landkreis Neumarkt aus

Bauarbeiten behindern den Verkehr, deswegen fahren Busse - vor 1 Stunde

PARSBERG - An den Gleisen zwischen Regensburg und Seubersdorf finden in den kommenden Wochen umfangreiche Bauarbeiten statt. Deshalb werden in diesem Zeitraum einige Agilis -Züge durch Busse ersetzt.

Wie das Unternehmen mitteilt, ist der Streckenabschnitt von Regensburg Hauptbahnhof bis Beratzhausen von Mittwoch, 11. September, um 22 Uhr bis Samstag 5. Oktober, um 5 Uhr gesperrt. Zwischen Parsberg und Seubersdorf verkehren Busse statt der Agilis-Züge von Samstag, 5. Oktober um 5 Uhr, bis Dienstag, 15. Oktober, um 5 Uhr.

Von Samstag, 26. Oktober, bis Sonntag 27. Oktober, ist jeweils ganztägig zwischen Beratzhausen und Parsberg Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Strecke zwischen Undorf und Parsberg ist von Donnerstag, 31. Oktober, um 22 Uhr bis Montag, 4. November, um 5 Uhr betroffen.

Weil der Güterverkehr während der Bauarbeiten auf die Donautalbahn zwischen Regensburg und Ingolstadt umgeleitet wird, kommt es zwischen Regensburg und Ingolstadt zu einzelnen Zugausfällen.

Die Ersatzfahrpläne stehen im Internet unter agilis.de/abweichungen. Informationen auch unter = (08 00) 5 89 28 40 (Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr und am Samstag von zehn bis 20 Uhr).

nn