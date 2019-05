Akkordeon lernen an der Musikschule Neumarkt

NEUMARKT - Akkordeon spielen kann man ab sofort an der Sing- und Musikschule Neumarkt lernen.

An der Musikschule Neumarkt kann man das Akkordeonspiel lernen.



Akkordeonist und Diplommusikpädagoge Daniel Zacher ist seit Mai bei der Sing- und Musikschule Neumarkt aktiv. Er bietet Instrumentalunterricht auf dem Akkordeon für alle Altersgruppen, für Neueinsteiger und Fortgeschrittene an.

Die Beliebtheit steigt wieder

Schließlich erfreue sich das Akkordeon aktuell wieder steigender Beliebtheit und ist oft auch in aktuellen Radio-Hits zu hören. Beim Akkordeon, im Volksmund auch "Quetschn" genannt, spielt die rechte Hand auf der Pianotastatur die Melodie, während die linke Hand auf den Knöpfen die Begleitung gibt.

Akkordeonmusik gibt es in der Klassik, im Jazz, in aktueller Pop- oder Volksmusik sowie in vielen weiteren Musikrichtungen.

Im Unterricht in Neumarkt können Schüler die zahlreichen Facetten kennenlernen. "Die Schüler sind oft überrascht, was man mit dem Akkordeon alles spielen kann", so Daniel Zacher. "Da ist für jeden etwas dabei." Wer einmal in zeitgemäßen Akkordeonunterricht hineinschnuppern möchte, hat während der Schnupperwoche, 3. bis 7. Juni, die Gelegenheit dazu.

Weitere Infos und Terminabsprachen sind unter Telefon (0 91 81) 2 55-27 10 möglich.

