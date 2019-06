Aktion Stadtradeln in Neumarkt sucht noch Mitstrampler

Die Stadt beteiligt sich an deutschlandweiter Aktion, Einstieg bis 14. Juli möglich - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Stadt Neumarkt beteiligt sich vom 24. Juni bis 14. Juli wieder am deutschlandweiten Wettbewerb „Stadtradeln“. Vergangenes Jahr traten 275 Teilnehmer in die Pedale, um etwas für den Klimaschutz zu tun. Aktuell haben sich 20 Teams mit insgesamt 133 Radlern gemeldet. Es ist also noch Luft nach oben.

Die Stadt lädt heuer dazu ein, das Radeln mit dem Shoppen zu verbinden. © Foto: Günter Distler



Die Stadt lädt heuer dazu ein, das Radeln mit dem Shoppen zu verbinden. Foto: Foto: Günter Distler



Auf www.stadtradeln.de darf sich jeder registrieren und in der App seine gestrampelten Kilometer eintragen. Parallel zum Stadtradeln findet die Aktion „Radel-Shopper“ statt.

Jeder, der im Aktionszeitraum mit dem Rad seine Einkäufe erledigt, bekommt in teilnehmenden Läden einen Stempel und kann an einer Verlosung teilnehmen.

nn