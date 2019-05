Alles rund um die Landtechnik

Ausstellung auf dem Frühlingsfest - vor 16 Minuten

NEUMARKT - Bereits zum 16. Mal findet heuer die Frühlingsfest-Ausstellung auf dem Freigelände um die Jurahallen und auf dem danebenliegenden Parkplatz statt.

Die 16. Frühlingsfest-Ausstellung wird am Wochenende auf dem Freigelände um die Jurahallen prräsentiert. Foto: Günter Distler



Eröffnet wird diese Schau im Rahmen des 43. Neumarker Frühlingsfestes am Samstag, 1. Juni, um 11 Uhr im Biergarten vor der Großen Jurahalle.

Insgesamt 19 Aussteller zeigen dabei auf rund 4500 Quadratmetern Fläche "Land- und Forsttechnik". Zu sehen sind Traktoren und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, aber auch technische Einrichtungen etwa für den Stall und Melksysteme sowie Gerätschaften für die Futterernte oder für Waldbesitzer.

Einige Aussteller präsentieren Futtermittel und Arzneien für die landwirtschaftliche Tierhaltung. Darüber hinaus zeigen Aussteller auch Geräte und Maschinen für Haus und Garten. Der "Holz-Flory" zeigt sein künstlerisches Geschick beim Erstellen von Holzfiguren mit der Motorsäge.

Die Frühlingsfestausstellung ist am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. An beiden Tagen zeigen die Oldtimerfreunde Batzhausen ihre liebevoll gepflegten und oftmals restaurierten Bulldogs aus der Frühzeit der Technisierung in der Landwirtschaft.

nn