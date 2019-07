Altstadt-Flohmarkt am Samstag in Neumarkt

Über 200 Stände locken wieder Schnäppchenjäger in die Innenstadt - vor 21 Minuten

NEUMARKT - Am Samstag, 3. August, ist wieder Altstadt-Flohmarkt in Neumarkt. Mehr als 200 Stände laden zum Bummeln und Stöbern ein.

Am kommenden Samstag verwandelt sich die Altstadt in eine Einkaufsmeile für Schnäppchenjäger. © Foto: Peter Wernig



Bereits zum siebten Mal organisiert "aktives Neumarkt" den Neumarkter Altstadt-Flohmarkt.

Dabei verwandeln sich am ersten Samstag im August zwischen 8 und 14 Uhr große Teile der Neumarkter Innenstadt in eine bunte Kunst- und Trödelmeile. Da die Neumarkter Flohmärkte an den Jurahallen aufgrund des Juravolksfestes im August pausieren müssen, schließt der Altstadt-Flohmarkt in der Innenstadt die Lücke im Flohmarktkalender.

Die Obere Marktstraße wird an diesem Tag komplett für den Verkehr gesperrt sein. Der Untere Markt bleibt für den Straßenverkehr geöffnet. Die Parkplätze stehen zum größten Teil wie gewohnt den Besuchern des Bauernmarktes zur Verfügung, der zur gleichen Zeit stattfindet.

Flächen für Kinder und Jugendliche

Für junge Flohmarkt-Verkäufer bis 16 Jahre gibt es kleinere Standplätze in der Klostergasse.

Die Nachfrage nach Standplätzen steigt von Jahr zu Jahr rasant an. Dies führte dieses Jahr dazu, dass bereits Ende Mai der letzte freie Verkaufsplatz vergeben werden konnte. Alle Besucher des Altstadt-Flohmarkts können sich also auf eine große Auswahl an Waren freuen.

