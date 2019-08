Am Alten Forsthaus in Pyrbaum geht es weiter

Marktrat hat grünes Licht für Bebauungsplan gegeben, wo noch drei Mehrfamilienhäuser entstehen - vor 26 Minuten

NEUMARKT - Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin Lucia Ermisch hat dem Pyrbaumer Marktgemeinderat jetzt den Entwurf vorgestellt: Es sollen drei einzelne "Baufenster" werden und kein wie auch immer gearteter gemeinsamer Block.

Der Entwurf für den Bebauungsplan „Am Alten Forsthaus“ ist im Pyrbaumer Marktgemeinderat gegen zwei Stimmen abgesegnet worden. Auf den Parzellen daneben entstehen derweil schon die ersten Einfamlienhäuser des Neubaugebietes. © Foto: Wolfgang Fellner



Der Entwurf für den Bebauungsplan „Am Alten Forsthaus“ ist im Pyrbaumer Marktgemeinderat gegen zwei Stimmen abgesegnet worden. Auf den Parzellen daneben entstehen derweil schon die ersten Einfamlienhäuser des Neubaugebietes. Foto: Foto: Wolfgang Fellner



Die Firsthöhe wurde auf 12,5 Meter festgelegt, die Dachneigung auf 42 bis 48 Grad und die Dachfarbe wird auf rot oder rotbraun festgelegt. Die Sammelgarage bekommt ein begrüntes Flachdach. Zisternen dürfen gebaut werden, Sonnenkollektoren und ein Kniestock von 50 Zentimeter sind zulässig.

Details kommen später

Die aufkommende Diskussion über noch mehr Details beendete Lucia Ermisch dahingehend, dass es sich um die Vorstellung eines Bebauungsplan-Entwurfes handele und nicht um einen Bauplan.

Mit zwei Gegenstimmen billigte das Gremium den Entwurf, der in die nächste Phase der Auslegung geht.

Beinahe euphorisch wurde der Beschluss zur Erhebung von Innenentwicklungspotentialen, zur Flächeneinsparung und besseren Nutzung von Bestandsimmobilien gefasst. Karin Larsen-Lion sagte: "Das wurde auch höchste Zeit." Dirk Lippmann und Michael Langner fragten, wer die Daten pflege. Das Projekt dürfe nicht statisch werden und die Bürger müssten eingebunden werden.

Zentrale Software

Bürgermeister Belzl war sichtlich erfreut über so viel Enthusiasmus. Geschäftsführer Richard Forster zog das Thema an sich. "Wir von der Verwaltung machen das mit einer noch zu entwickelnden Software."

Und es wird einen zentralen Ansprechpartner im Rathaus geben. Eine Flächenmanagement-Datenbank wird erstellt, um Pyrbaums Potentiale zu erkennen und zu dokumentieren.

Die zukünftige Entwicklung Pyrbaums soll sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Gesichtspunkten und der Verantwortung künftiger Generationen gerecht werden.

Der Freistaat Bayern fördert diese gemeindlichen Aktivitäten zur flächensparenden Baulandentwicklung nach dem Grundsatz: Innen vor außen. 60 Prozent der Kosten werden gefördert. Einstimmig fiel der Entschluss zur Teilnahme an dieser Maßnahme.

Positiv beschieden wurde die Vereinbarung zum Bau des Geh- und Radweges von Allersberg nach Sperberslohe unter Federführung Wendelsteins und die Widmung des 330 Meter langen "Milchweges" in Rengersricht zur Ortsstraße.

Aufträge für Kita Regenbogen

Vier Aufträge für die Erweiterung Kita Regenbogen wurden vergeben: Estricharbeiten für 21 400 Euro an die Firma Welker in Allersberg, Innen und Außenputzarbeiten für 29 048 Euro an Firma Öchsl aus Velburg, Trockenbauarbeiten für 65 417 Euro an Obermayer&Schmitz aus Hemau und Bodenbelagarbeiten für 39 488 Euro an die Böhmler GmbH in Nürnberg.

Parkplatz verlegen

Als letzter Punkt der öffentlichen Sitzung wurde die Errichtung einer Parkfläche für den Kindergarten in Seligenporten beschlossen. Die Bauarbeiten wurden für 47 600 Euro an die Firma Kammerer Bau in Schwarzenbruck vergeben.

Dirk Lippmann regte an, aus Sicherheitsgründen die Parkflächen für Mitarbeiter auf die gegenüberliegende Straßenseite des Kindergartens zu verlegen so kann die Anlandung der Kids gefahrlos auf der Kindergartenseite erfolgen. Beiden Anträgen wurde einstimmig zugestimmt.

HELMUT STURM