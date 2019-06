Am Sonntag blitzt der Chrom in Neumarkt

Ab 10.30 Uhr werden über 700 Oldtimer und mehr als 20000 Besucher zum 11. Oldtimertreffen erwartet - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Am Sonntag werden ab 10.30 Uhr über 700 Oldtimer und mehr als 20 000 Besucher zum 11. Neumarkter Oldtimertreffen in der Innenstadt und entlang der Rundfahrtstrecke erwartet. Über 400 Teilnehmer haben sich bereits angemeldet, weitere werden erfahrungsgemäß am Veranstaltungstag dazukommen.

Das Chrom blitzt, das Blech ist poliert, die Motoren geben ihren charakteristischen Sound: Betagte Schnauferl und jüngere Alte werden in großer Zahl erwartet beim Oldtimertreffen am Pfingstsonntag in der Neumarkter Innenstadt. © Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



In der Oberen und Unteren Marktstraße, entlang der Klostergasse und am Residenzplatz sind die Fahrzeuge bis 14 Uhr aufgereiht. Danach geht es auf eine Rundfahrt durch die Stadt und den Landkreis. Den Abschluss bilden gegen 16 Uhr die Auszeichnung der Gewinner und die Präsentation der Siegerfahrzeuge.

Vor dem Rathaus wird der "Park Fermé d‘Elégance" erweitert, damit dort die ganz besonderen Ausstellungsstücke Platz haben. Neben einem Maybach Zeppelin aus dem Neumarkter Maybach-Museum wird hier auch zum Beispiel ein Mercedes Benz 600 Pullman, ein Lamborghini Jalpa sowie mehrere Jaguar Typ E erwartet, aber auch wieder viele Fahrzeuge aus den 50er und 60er Jahren wie Opel Rekord, Ford Taunus oder Goggomobil.

Auch in Kleinformat und aus Lego

Mit enthalten ist auch wieder das Express-Treffen der Freunde des gleichnamigen Werkes und seiner Produkte aus Neumarkt. Nahe des Stadtstrandes am Unteren Markt warten Klassiker des italienischen Autobaus auf Bewunderer, am Oberen Markt eine Rennfahrzeugschau.

Und ganz oben beim Oberen Tor werden sich wieder die Nutzfahrzeuge aus der Nachkriegszeit einfinden. Dort steht dann auch wieder die Feuerwehrdrehleiter "Opel Blitz" aus dem Jahr 1959 sowie viele andere historische Fahrzeuge der größeren Bauart wie etwa ein Mercedes-Benz L 3500, der einstige Bierlaster der Neumarkter Lammsbräu.

Oldtimer im Kleinformat sind im Bürgerhaus an der Fischergasse von 10 bis 15 Uhr zu besichtigen. Zum einen finden sich dort Sanitätsfahrzeuge im Maßstab 1:87, die Stadtarchivar Frank Präger gesammelt hat. Zum anderen sind dort auch Oldtimer-Modellautos aus Lego-Steinen zu sehen. Mehr Infos unter www.oldtimertreffen-neumarkt.de

