Amberg: Jugendliche schlägt junge Frau

Grundslos: Unbekannte verpasst 22-Jähriger Faustschlag und Tritt - vor 1 Stunde

AMBERG - Nahe der Kirchweih im Amberger Ortsteil Ammersricht hat eine bisher unbekannte Jugendliche eine junge Frau ins Gesicht geschlagen und in die Seite getreten.

Symbolbild © mk



Symbolbild Foto: mk



Am Samstagabend kurz vor Mitternacht kam einer 22-jährigen Landkreisbewohnerin und ihrem Bekannten in der Hirschauer Straße in Amberg (Nähe Ammersrichter Kirchweih) eine Personengruppe von ca. acht bis zehn Personen entgegen. Eine bislang unbekannte Täterin, welcher sich in der Gruppe befand, schlug der 22-jährigen Geschädigten unvermittelt mit der Faust in ihr Gesicht. Zudem wurde die Brille der 22-Jährigen beschädigt.

Als die Geschädigte am Boden lag erhielt sie von der Täterin noch einen Fußtritt in den Beckenbereich.

Die Geschädigte erlitt bei der Auseinandersetzung Kratzer und Prellungen. Die Gruppe mit der Täterin konnte vom Tatort flüchten. Der Hintergrund der Tat ist bislang unbekannt. Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

etwa 170 cm groß, ca. 16 Jahre alt, schlank, mittelblonde, glatte, nackenlange Haare.

Wer Tathinweise geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Amberg unter 09621/890-320 in Verbindung zu setzen.

nn