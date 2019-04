Amberg: Mann biss und schlug Polizisten

Alkoholisierter 31-Jähriger wollte sich auch eine Dienstwaffe greifen - vor 18 Minuten

AMBERG - Er hat gebissen und geschlagen, mit einem Funkgerät geworfen und beinha noch die Dienstwaffe eines Polizisten gegrapscht: Ein alkoholisierter 31-Jähriger hat sich in Amberg mit allen Mitteln dagegen gewehrt, dass ihm die Polizei seinen Autoschlüssel abnimmt.

Symbolbild © Arne Dedert/dpa



Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa



Am Nachmittag des 26.April wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein 31 jähriger Amberger betrunken mit seinem Auto in der Hauerstraße wegfahren will. Beamte der PI Amberg fuhren hin und trafen den Mann in seinem Fahrzeug an, bevor er losfuhr.

Um eine Trunkenheitsfahrt zu unterbinden, wollten die Beamten der PI Amberg den Fahrzeugschlüssel des Mannes sicherstellen. Das verweigerte der Mann - und dann ging es rund: Der 31-Jährige warf ein dienstliches Funkgerät, das er zu fassen bekam, auf den Boden. Dem noch nicht genug, schlug er einem der Beamten mit der Hand ins Gesicht und versuchte mehrfach, einen weiteren Beamten in den Oberschenkel zu beißen.

Schließlich griff er noch nach der Dienstwaffe eines Beamten. "Man kann wohl von Glück sprechen, dass es dem Beschuldigten nicht gelang, die Waffe an sich zu nehmen", heißt es im Polizeibericht.

Zwei Beamte erlitten leichte Schürfwunden und Prellungen bei den Widerstandshandlungen. Ein Alkoholtest ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von 1,8 Promille. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet und er erhält nun eine Strafanzeige wegen mehrerer Delikte.

nn