Ampel-Chaos in Neumarkt ist nicht in Griff zu bekommen

Aber mit einer Zentralsteuerung der Ampel-Pläne soll die Verkehrssituation verbessert werden. - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Lammsbräu-Kreuzung, Unteres Tor, Obi oder Dammstraßen-Überquerer: Die Ampel, an der ich gerade warte, ist so gut wie immer zu lange rot. Diesen Gedanken kennt wohl jeder Verkehrsteilnehmer, egal, ob zu Fuß, per Rad oder im Auto unterwegs. In Neumarkt gibt es einige Punkte, an denen die Geduld des einen oder anderen immer wieder auf die Probe gestellt wird.

Auch hier hakt es immer wieder: An der Lammsbräu-Kreuzung soll auch noch der Feinschliff angesetzt werden, damit der Verkehr besser rollt. © Fritz-Wolfgang Etzold



Werner Dietrich, Leiter des Tiefbauamts der Stadt Neumarkt, kennt die Ecken und will, so weit das geht, auch Abhilfe schaffen. Die Ampel-Pläne vor allem an der Amberger Straße, Dammstraße und Kurt-Romstöck-Ring liegen bei ihm auf dem Tisch, 250 Seiten dick, sagt er.

Viele kleine und große Probleme und Anliegen könnte ein umfassender Ampel-Plan mit Zentralsteuerung zumindest abmildern, das sei das Ziel: Dann wären alle Ampeln miteinander getaktet, könnten nach Verkehrsaufkommen schalten und etwa den Bussen gesondert Vorfahrt einräumen. Doch unterschiedlich alte Ampeln von verschiedenen Herstellern machen das zu einer anspruchsvollen Aufgabe: "Für manche Ampeln kriegen wir nicht mal mehr die Ersatzteile", so Dietrich.

Öfter Grüne Welle

Die oft ersehnte Grüne Welle wäre per Zentralsteuerung deutlicher zu spüren. Allerdings sei, so Dietrich, die Verkehrsführung im Moment schon recht auf die Autofahrer zugeschnitten, die anderen Verkehrsteilnehmer müssten sich eher unterordnen. Ob das immer so bleiben werde, kann er auch nicht sagen, aber derzeit "ist das schon recht autolastig".

Wenn die Altdorfer Straße möglichst dauerhaft für die Autos auf grün gestellt werden soll, braucht es eine Nachbesserung: Wenn nämlich ein Radfahrer aus der Altdorfer in die Dr.-Kurz-Straße links abbiegen möchte und auf den Abbiegepfeil fährt, muss er von der Ampel erkannt werden, damit der geradeaus fahrende Gegenverkehr dann mal rot kriegt. Doch einen Radfahrer erkennt die Ampel nicht, das soll eine Kamera ändern.

Außerdem gibt es immer wieder schwierige Situationen für die Autofahrer, die aus der Nürnberger Straße am Unteren Tor links in die Dammstraße abbiegen wollen. Die haben eine eigene Linksabbieger-Ampel. Wenn man aber ganz vorne steht, sieht man die nicht, fährt dann mit dem Geradeaus-Verkehr los, der aber vor den Linksabbiegern grün bekommt. Dort wird ein neuer Ampelkopf ergänzt.

Drücken und warten

An der Lammsbräu-Kreuzung und mitten auf der Dammstraße müssen Fußgänger und Radfahrer, die die Dammstraße queren wollen, auf die Ampel drücken und auf Grünlicht warten. Das ist dann ärgerlich, wenn die Fußgängerampel rot zeigt, die Autos gerade stehenbleiben und die Ampel aber schon nicht mehr reagiert. Ein Stück weiter an der Fußgängerampel am Neuen Markt muss nicht gedrückt werden, da laufen dann zeitgleich die Fußgänger, während man ein paar Meter weiter östlich an derselben Straße wartet.

An der Lammsbräu-Kreuzung soll die Drück-Regelung wegfallen, ob das auch für die mittlere Ampel umgesetzt wird, werde noch geprüft, so Dietrich weiter. Sicher sei aber bereits, dass auch der Drück-Knopf an der Obi-Kreuzung wegfallen wird.

Bis die konkreten Vorgaben dann als Software programmiert sind und per USB-Stick in die jeweilige Ampel geladen werden können, wird es wohl Herbst werden, schätzt er.

Auch dann wird es Verkehrsteilnehmer geben, denen etwas nicht passt, diese Prognose sei gewagt. Aber Dietrich weiß: "Eine Regelung an einem Knotenpunkt kann nur ein Kompromiss sein für alle, irgendeiner muss eben warten." Rücksicht und ruhig Blut sind da die besten Begleiter.

MAGDALENA KAYSER