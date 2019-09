An der Knabenralschule kriegen die Neuen ein Heft geschenkt

Die KRS Neumarkt hat heuer 29 Klassen mit 721 Schülern - vor 51 Minuten

NEUMARKT - Die Knabenrealschule Neumarkt startet am Dienstag, 10. September, mit 721 Schülern in 29 Klassen ins neue Schuljahr. Die Schüler können sich an den in der Aula ausgehängten Listen orientieren.

Die Schüler der 6. bis 10. Jahrgangsstufen begeben sich rechtzeitig vor 8 Uhr selbstständig in ihre Klassenzimmer, wo sie von ihren Klassenleitern erwartet werden. Für die Fünftklässler ist um 8.15 Uhr in der Aula eine kurze Begrüßungsfeier.

Einmal "schwarz" fahren

Anschließend werden sie von den Klassleitern in Empfang genommen und erhalten als Begrüßungsgeschenk das Hausaufgabenheft der Schule. Die benötigten Schulmaterialien geben die Fachlehrkräfte im Laufe der Woche bekannt.

Auch in diesem Schuljahr bietet die KRS im Rahmen der offenen Ganztagesschule Nachmittagsbetreuung mit Mittagessen an. Der Unterricht endet am ersten Schultag für die 5. Klassen um 11.15 Uhr, für die Jahrgangsstufen 6 bis 10 um 12.15 Uhr.

Die Fahrausweise gibt‘s am ersten Schultag, daher ist an diesem Tag die Fahrt zur Schule ohne Fahrausweis gestattet.

nn