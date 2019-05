Arbeitsmarkt: Noch gibt es viele freie Stellen

In Neumarkt bleibt die Arbeitslosenquote mit 1,6 Prozent im Mai konstant - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Im Mai sind im Agenturbezirk Neumarkt 1265 Männer und Frauen arbeitslos gewesen. Das sind 44 Personen oder 3,6 Prozent mehr als im Vormonat und 137 Personen oder 12,1 Prozent mehr als im Mai 2018.

Arbeitsamt © dpa/Oliver Berg



Arbeitsamt Foto: dpa/Oliver Berg



Mit 1,6 Prozent liegt die aktuelle Arbeitslosenquote auf dem April-Niveau, aber um 0,1 Prozentpunkte höher als im Mai 2018.

Erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet haben sich 512 Menschen. Das sind 28 Zugänge oder 5,8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Gleiches taten seit Jahresbeginn 2816 Männer und Frauen. Das sind 62 Meldungen oder 2,2 Prozent weniger als in den ersten fünf Monaten letzten Jahres.

Dem gegenüber stehen 470 Personen, die im Mai ihre Arbeitslosigkeit beendet haben. Das sind 108 Abgänge oder 18,7 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn haben sich 2771 Männer und Frauen abgemeldet. Das sind 247 Abgänge oder 8,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die Neumarkter Arbeitgeber haben im Mai 206 Arbeitsstellen gemeldet. Das sind 85 Angebote oder 29,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Seit Jahresbeginn wurden 1074 Stellen gemeldet. Das sind 290 Aus-schreibungen oder 21,3 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des letzten Jahres. Der Bestand umfasst aktuell 1233 offene Stellen. Das sind 82 Vakanzen oder 7,1 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Auf dem Ausbildungsmarkt sieht die Situation so aus: Die Arbeitgeber haben 1446 Berufsausbildungsstellen gemeldet. Das sind 142 Angebote oder 10,9 Prozent mehr als im Mai 2018. Darauf haben sich insgesamt 855 junge Menschen beworben. Das sind 149 Personen oder 14,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Im gesamten Agenturbezirk Regensburg, Regensburg Stadt/Land, Kelheim und Neumarkt waren im Mai 7856 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das sind acht Personen oder 0,1 Prozent weniger als im Vormonat, jedoch 944 oder 13,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 2,2 Prozent und liegt damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Vormonat, aber 0,2 über dem Prozentwert des Mai letzten Jahres.

Gabriele Anderlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Regensburg, kommentiert dies so: "Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im Vergleich zum Vormonat kaum verändert. Dagegen verzeichnen wir deutlich gestiegene Zahlen im Vorjahresvergleich. Nach der Stagnation des Wirtschaftswachstums im vierten Quartal 2018 ist auch zu Beginn des Jahres 2019 nicht mit hohen Wachstumsraten zu rechnen. Infolge der Abkühlung der internationalen Konjunktur, ausgelöst durch die politischen Risiken infolge des bevorstehenden Brexits und der Handelskonflikte, verliert die deutsche Wirtschaft an Schwung. Die Unternehmen blicken etwas pessimistischer in die Zukunft. Der Bestand an gemeldeten freien Arbeitsstellen bewegt sich aber noch auf hohem Niveau."

nn