ASV-Ringer lassen es beim Jura-Volksfest krachen

Am Sonntag findet der Kampf gegen den KSV Salzgitter statt - vor 0 Minuten

NEUMARKT - Das Neumarkter Jura-Volksfest bietet wieder einige sportlichen Höhepunkte. Den Anfang macht der Ringkampf des ASV Neumarkt am Sonntag, 11, August, um zehn Uhr.

Wenn die Ringer auf die Bierbänke (mit Matten) fliegen, kracht es ordentlich. © Foto: Horst Linke



Am Sonntag, 11. August, wartet um 10 Uhr der erste der drei sportlichen Höhepunkte beim diesjährigen Neumarkter Jura-Volksfest auf die Besucher.

Die Landesliga-Ringer des ASV Neumarkt treten dabei in der Großen Jurahalle gegen den KSV Salzgitter an und lassen es in gewohnter Manier krachen. Einlass ist ab 9 Uhr. Der Eintritt ist frei.

