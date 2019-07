ASV-Vorsitzender Rüdiger Cedl legt sein Amt nieder

NEUMARKT - Erst im vergangenen April hatte Rüdiger Cedl noch einmal "verlängert". Doch zu Beginn dieser Woche hat der Vorsitzende des ASV Neumarkt sein Amt niedergelegt.

ASV-Vorsitzender Rüdiger Cedl ist erleichtert. Foto: Distler



"Anfangs dieser Woche habe ich den Vorstand und den Vereinsrat des ASV Neumarkt darüber informiert, dass ich mit Wirkung zum 1. August 2019 nach § 10 (4) der Satzung mein Amt als 1. Vorsitzender niederlege", erklärt Rüdiger Cedl in einer Pressemitteilung.

In besagter Passage der Satzung steht etwas kryptisch: "Vorstandsmitglieder können ihr Amt jederzeit niederlegen, sofern dies nicht zur Unzeit erfolgt."

Cedl schreibt weiter: "Diese Entscheidung beruht auf rein persönlichen Gründen und hat nichts mit der Zusammenarbeit im Vorstand zu tun, die in den letzten Jahren stets harmonisch und vertrauensvoll war. Ich wünsche meinem ASV Neumarkt in Zukunft viel Erfolg auf allen Gebieten."

Rüdiger Cedl wurde 2006 an die Spitze des mit rund 2250 Mitgliedern größten Neumarkter Sportvereins gewählt. Zuvor war er der Stellvertreter des im Januar verstorbenen ASV-Ehrenvorsitzenden Herbert Graf gewesen.

„Der ASV spielt in meinem Leben eine tragende Rolle“, hatte Cedl immer wieder versichert. Zuletzt bei der Mitgliederversammlung im April 2019, bei der der gesamte Vorstand in seinen Ämtern bestätigt wurde. Jürgen Drabandt als 2. und Josef Thumshirn als 3. Vorsitzender werden nun die Geschäfte vorerst übernehmen. Mit der Sanierung des über 40 Jahre alten Sportzentrums steht der Verein in den kommenden vor einer riesigen Aufgabe.