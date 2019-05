Ätzender Säuregeruch im Neumarkter Landratsamt

Einsatz am Dienstag: Feuerwehr machte austretendes Desinfektionsmittel als Ursache aus - vor 54 Minuten

NEUMARKT - Mit einem Großaufgebot hat die Neumarkter Feuerwehr eine Gefahrensituation im Neumarkter Landratsamt bereinigt: Mitarbeiter des Veterinäramtes hatten am Montagmorgen Gasgeruch im Kellergeschoss festgestellt.

Ausgerüstet mit speziellen Chemie-Schutzanzügen und schwerem Atemschutz sondierten die Feuerwehrmänner die Lage im Keller des Landratsamtes. Sie konnten bald Entwarnung geben, die Gefahr war schnell beseitigt. © Foto: Wolfgang Fellner



Ein Mitarbeiter war in den Kellerraum des hinter dem Hauptgebäude liegenden Baues gegangen, in dem sich das Labor des Veterinäramtes am Landratsamt befindet. Schon beim Betreten nahm er einen leichten, ätzenden Säuregeruch wahr. Glück im Unglück: Der zuständige Kreisbrandmeister für Gefahrengut, Roland Ehrensberger, ist ebenfalls am Landratsamt beschäftigt. Er alarmierte bedarfsgerecht. Die Neumarkter Wehr rückte sofort an.

In Schutzanzügen und mit schwerem Atemschutz untersuchten sie das Labor und fanden die Ursache schnell: Aus einem Behälter waren rund zwei Liter eines Desinfektionsmittels ausgetreten und verdampft.

Die Flüssigkeit wurde abgesaugt, anschließend wurde noch ordentlich gelüftet und die Räume konnten wieder benutzt werden. Insofern war der Einsatz ohne großen Schaden glimpflich abgegangen.

Und: Die Neumarkter Wehrmänner konnten ihre Fähigkeiten im Umgang mit Gefahrgut im Einsatz unter Beweis stellen, die sie erst vor wenigen Wochen bei einem Großeinsatz im Verbund mit anderen Wehren im Bauhof vertieft hatten.