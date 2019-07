Auch der Neumarkter Berlin-Bär greift zur Dose

Neunmarkter Maskottchen posiert derzeit in buntem Sprayer-Outfit - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Es lag ja eigentlich auf der Hand: Der Berlin-Bär von Neumarkt sitzt nicht nur so auf seinem Sockel. Sonder bekommt auch alles mit. Und ist mittendrin. Nicht anders ist sein neues Outfit wohl zu deuten.

Seit ein paar Tagen zeigt der Bär des Bären neue Kleider: Machte er zuletzt im ASV-Neumarkt-Trikot bella figura, thront er nun als Gesamtkunstwerk auf seinem Sockel aus Stahl. Das sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch sehr sorgfältig gearbeitet. So, wie man es von der 923-Crew eben seit Monaten kennt, ohne sie zu kennen. Nur eines wissen wir nun: Auch der Bär gehört dazu.

Man hätte es ahnen können: Auch der Berlin-Bär hat eine künstlerische Ader. © Wolfgang Fellner



Und es ist mehr als positiv zu werten, dass er sich nicht gleich tätowiert hat, sondern seinen inzwischen recht grünspanigen Pelz nur unter einem T-Shirt versteckt.

Alles in allem: Das Treiben der 923er, auch wenn wir jetzt wissen , dass der Bär dazu gehört, bleibt geheimnisvoll. Aber, um es mal so zu formulieren: Kunst ist das schon, was sie da heimlich schaffen. Und solange jeder damit leben kann, kein Schaden entsteht: Bärigen Dank.