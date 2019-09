Auch in Pölling beginnt wieder "Ernst des Lebens"

NEUMARKT/PÖLLING - Die Grundschule Pölling startet (wie alle anderen) am Dienstag, 10. September, ins neue Schuljahr.

Grundschule Foto: Ralf Rödel



Für die Erstklässler beginnt der Schultag um 8.30 Uhr mit einer ökumenischen Andacht in der Kirche St. Martin. Im Anschluss daran, werden die Kinder und ihre Eltern in der Aula der Schule begrüßt. Während die Erstklässler dann das Klassenzimmer und die Klassenlehrerin kennenlernen, sind die Eltern herzlich ins Café eingeladen, das der Elternbeirat organisiert.

Für die Klassen zwei bis vier beginnt der Unterricht um acht Uhr. Ihr Schuljahresanfangsgottesdienst wird am Donnerstag, 12. September, um 8.15 Uhr ebenfalls in der St. Martin Kirche in Pölling sein.

Unterrichtsende für alle Schüler ist am Dienstag und Mittwoch um 11.20 Uhr. Ab Donnerstag findet stundenplanmäßiger Unterricht statt.

Die Klassen im neuen Schuljahr unterrichten: Angelika Götz (Klasse 1) Daniela Renner (Klasse 2); Christine Böhm (Klasse 3); Julia Solar (Klasse 4a); Daniela Niebler (Klasse 4b).

Ohne Klassenleitung unterrichten heuer Christina Graf, Anja Gerngroß, Andrea Iberl, Nadja Dibs-Friedl, Renate Schneider-Stepper und Claudia Kühnlein. Unterstützt wird das Kollegium außerdem von Schulsozialarbeiter Wolfgang Biller.

Die Mittagsbetreuung findet ab dem ersten Schultag statt. Die Mittagsverpflegung kann jedoch erst ab Donnerstag angeboten werden.

