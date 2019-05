Aufregung im Landl wegen neuer Stromtrasse

Gegen die Juraleitung macht eine neue Bürgerinitiative mobil. - vor 11 Minuten

MÜHLHAUSEN/SULZBÜRG - Am Freitag, 31. Mai, ist um 19.30 Uhr im Gasthaus Pfindel in Hofen ein Informations-Treffen vorgesehen: Die Bewohner des Landls wollen überlegen, wie sie die neue Trasse der auf 380 kV aufgerüsteten Stromautobahn verhindern können

Im Moment läuft die alte Stromtrasse noch an der Braunmühle vorbei direkt auf Mühlhausen zu und daran scharf vorbei. Die Ersatztrasse soll weiter von der Wohnbebauung entfernt sein - was nun die Freunde des Landls auf den Plan ruft, die dieses dann verschandelt sehen. Foto: Wolfgang Fellner



Aktuell führt die Hochspannungsleitung schnurgerade am Ortsrand von Mühlhausen entlang an Ellmannsdorf vorbei durch den Wald bei der Braunmühle.

Doch der Korridor, den der Netzbetreiber Tennet nun vorgestellt hat, zieht sich von Postbauer-Heng kommend mitten durch das Landl. Danach würde die Trasse am Dürrlohspeicher nach Osten abbiegen und über den Schlüpfelberg zwischen Sulzbürg und Hofen in den Norden führen.

"Ein Unding sondergleichen", meint Helmut Enzenberger von der Bürgerinitiative. "Ein irrsinniger Eingriff in unsere einmalige Natur- und Kulturlandschaft." Sulzbürg sei im Aufruhr, so Enzenberger. Jedem dem das Landl ernsthaft am Herzen liege, müsse die Bürgerinitiative konsequent unterstützen.

Auch die Gemeinde Mühlhausen informiert über den geplanten Verlauf der Juraleitung. Eine Bürgerversammlung findet statt am Dienstag, 4. Juni, um 19.30 Uhr im Festsaal des Mühlhausener Brauhauses. Referenten sind der Sprecher der Bürgerinitiative "Allianz P53" und Christian Horzetky von Tennet TSO.

Informationen zum Planungskorridor der Juraleitung gibt es im Internet: gis.arcadis.nl/age_prod/juraleitung/

hoe