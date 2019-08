Ausgedünnte S-Bahn: Keine Kulanz bei Umweg über Neumarkt

Wegen Großbaustelle in Nürnberg im August weniger Verbindungen als üblich - vor 57 Minuten

NEUMARKT - Das Ansinnen klang plausibel: Wenn im August weniger S-Bahnen fahren und man von Pölling nach Nürnberg will, könnte man doch auch mit dem RE reisen. Dazu muss man nach Neumarkt, also insgesamt mehr zahlen. Das könnte doch die Bahn kulanter Weise übernehmen, dachte ein Leser. Der VGN denkt nicht daran.

Symbolbild S-Bahn © Thomas Kohl



Symbolbild S-Bahn Foto: Thomas Kohl



Wie vor kurzem berichtet, wurde der Fahrplan der S-Bahn 3 zwischen Neumarkt und Nürnberg wegen des Austausches von Weichen und Schotter am Nürnberger Hauptbahnhof vom 3. bis 19. August kräftig ausgedünnt. Das bedeutet etwa für Fahrgäste aus dem Neumarkter Stadtteil Pölling, dass nur rund 25 Prozent der S-Bahn-Züge bis nach Nürnberg fahren.

Warum dann nicht einen kleinen Umweg über Neumarkt in Kauf nehmen und von dort in den Regionalexpress nach Nürnberg steigen? "Das Problem ist", schreibt ein verärgerter Pöllinger Bahnfahrer den NN: "Die Haltestelle Pölling liegt in der Tarifstufe 7, während Neumarkt in der Tarifstufe 7+T liegt. Meiner Meinung nach sollten sich VGN und DB hier kulant zeigen."

Zusätzliche Fahrkarte

Aus diesem Grund stellte er eine Anfrage beim VGN. Die Antwort viel negativ aus: Wer den Umweg nimmt, muss eine zusätzliche Fahrkarte kaufen. "Diese Antwort stößt auf mein Unverständnis, da das Abo jeden Monat eine Menge Geld kostet und durch die Bauarbeiten ja nicht billiger wird."

Sie könne dieses Unverständnis bis zu einem gewissen Grad verstehen, sagte VGN-Sprecherin Barbara Lohss, aber dieses "Fass" könne die VGN in Einzelfällen "nun mal nicht aufmachen". Wer mit dem Auto wegen einer Baustelle einen Umweg fährt, müsse das Plus an Benzin auch selbst bezahlen.

Abonnenten können "upgraden"

Jahresabonnenten des VGN könnten monatsweise in einen anderen Tarif wechseln. Im Falle Pölling und Neumarkt würde das "Upgrade" 10,60 Euro kosten.

nd