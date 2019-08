Auszubildende im Landkreis Neumarkt händeringend gesucht

NEUMARKT - Fast jede zweite der Arbeitsagentur Regensburg aus dem Landkreis Neumarkt gemeldete Ausbildungsstelle ist aktuell zum Beginn des Lehrjahres noch unbesetzt. Es besteht auch kaum mehr Aussicht auf bessere Zahlen, denn es sind nur noch 50 Bewerber unversorgt.

Kaum ein Jugendlicher will noch Maurer werden. Dabei ist der Beruf gut bezahlt. Foto: Foto: IG BAU



Insgesamt wurden der Arbeitsagentur 1496 Stellen aus dem Landkreis Neumarkt gemeldet, von denen jetzt Ende August immer noch 681 unbesetzt sind (45,5 Prozent). Von 909 gemeldeten Bewerbern haben 859 einen Ausbildungsplatz gefunden. Während die Zahl der angebotenen Lehrstellen im Vergleich zum Vorjahr um 9,4 Prozent zugenommen hat, ging die Zahl der Bewerber um 14,6 Prozent zurück.

Besonders viele unbesetzte Stellen gibt es aktuell noch in den Berufen Elektroniker/in Energie-/Gebäudetechnik (40), Kaufmann/-frau im Einzelhandel (33) und Maurer/in (30). Die IG Bau meldet, dass die Baufirmen im Kreis Neumarkt noch 150 freie Lehrstellen haben.

So sucht zum Beispiel die Küfner Hoch- und Tiefbau GmbH in Neumarkt immer noch einen Maurer-Azubi. "Wir hatten eine einzige Bewerbung, aber der hat die Stelle gar nicht angetreten, weil ihm die Arbeit zu schwer war", sagt Sandra Küfner. Aktuell hat die Firma zehn gewerbliche Mitarbeiter, darunter einen Azubi, der ins zweite Lehrjahr kommt. Küfner weist darauf hin, dass Maurer einer der am besten bezahlten Handwerksberufe ist. Gezahlt werden 850 Euro im ersten Lehrjahr, 1200 Euro im zweiten und 1475 Euro im dritten. "Man muss es halt mögen, bei jedem Wetter draußen zu arbeiten", sagt Küfner und sieht die Politik in der Pflicht: "Es muss mehr Werbung fürs Handwerk gemacht werden."

Auch die Firma Formenbau Kellermann in Postbauer-Heng konnte ihre angebotenen Lehrstellen als Feinwerkmechaniker/in und Technische/r Systemplaner/in bisher nicht besetzen. "Das ist heuer schon besonders krass, wir hatten drei oder vier Bewerbungen, aber da war niemand Geeignetes dabei", sagt Sabine Kellermann. Aktuell hat die Firma drei Azubis, die demnächst auslernen. "Ohne Nachwuchs tut man sich schwer", klagt die Unternehmerin, zumal viele die Ausbildung als Sprungbrett nähmen und anschließend studieren.

Vielen Jugendlichen sei auch nicht bekannt, dass der Feinwerkmechaniker inzwischen in der Regel mit automatisierten Maschinen und nicht mehr mit der Feile arbeitet. "Das Ausbildungsprofil gehört überarbeitet", fordert Sabine Kellermann. Im nächsten Jahr will sie gezielter auf die Jugendlichen zugehen, etwa in den sozialen Netzwerken, oder Studienabbrecher an den Hochschulen ansprechen.

"Betriebe, die keinen Auszubildenden finden, haben was verkehrt gemacht", glaubt Kreishandwerksmeister Michael Berchtold, der in Neumarkt einen Metallbaubetrieb leitet und angeblich genügend Bewerber hatte, letztendlich aber niemanden eingestellt hat, denn: "Viele Ausbildungswillige sind nicht ausbildungsfähig. Wir arbeiten an teuren Maschinen, da kann man nicht jeden nehmen." Oft fehle es auch an der Motivation: "Da laufen die extrem wissbegierigen Syrer oder Afghanen den hiesigen Bewerbern oft den Rang ab."

Die Krise auf dem Lehrstellenmarkt ist in seinen Augen hausgemacht. "Man muss den Eltern und Jugendlichen beibringen, dass das Handwerk die Basis für alles ist." Die Tätigkeit im Handwerk sei doch viel befriedigender, "als bei Audi Kotflügel anzuschrauben" – und zudem krisensicherer: "Wir behalten unsere Leute, in der Industrie gilt ,hire and fire’."

Auf die Bewerber zugehen

Auch in der Industrie und im Handel sei die Lange schwierig, sagt Ralf Kohl, Bereichsleiter Berufsbildung bei der IHK Regensburg. Er rechnet damit, dass im gesamten Kammerbezirk bis zum Jahresende bei knapp 2800 Ausbildungsbetrieben rund 800 Lehrstellen offen bleiben werden. Die Betriebe müssten ihre Anstrengungen verstärken und auf neue Bewerbergruppen zugehen, etwa Geflüchtete, Berufsrückkehrerinnen, Alleinerziehende und Studienabbrecher.

Es seien neue Marketingstrategien gefragt, auch Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen. Positiv sei, dass im Landkreis Neumarkt im Vergleich zum letzten Jahr 485 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen werden konnten, ein Plus von 5,9 Prozent. Am Ende der Bilanz steht trotzdem die Unterdeckung.

