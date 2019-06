Autoclub prüft Situation an Wolfsteinschule

Elterntaxis sind auch in Neumarkt ein Risiko

NEUMARKT - Viel Verkehr, hohe Geschwindigkeiten, riskante Park- und Wendemanöver: Sogenannte "Elterntaxis" sorgen allmorgendlich für Chaos, Staus und erhöhte Unfallgefahr vor den Schulen.

Hinzu kommt, dass durch das Bringen per Auto die zu erlernende Verkehrskompetenz und gesunde Bewegung für die Kinder auf der Strecke bleiben. Mit seiner 15. bundesweiten Initiative zur Verkehrssicherheit mit dem Titel "Goodbye Elterntaxi" nimmt der Auto Club Europa, (kurz: ACE) den täglichen Hol- und Bringverkehr vor Schulen ins Visier.

Dafür werden in den kommenden Wochen ehrenamtliche ACE-Mitglieder vor Schulen prüfen und beobachten sowie gemeinsam mit Elternvertretern und Lehrern Lösungsansätze diskutieren.

Am 16. Juli findet ab 7.15 Uhr die erste Zählung im Landkreis an der Grundschule Wolfstein statt. Lokaler Schirmherr der Aktion ist Oberbürgermeister Thomas Thumann. Mit dabei sind außerdem die Rektorin Annette Pichl und Franz Hübl, Direktor am staatlichen Schulamt Neumarkt.

Der ACE ist mit mehr als 630 000 Mitgliedern der zweitgrößte deutsche Autoclub und will mit jährlichen Clubaktionen auf verkehrssichernde Maßnahmen hinweisen.

Die Ergebnisse der bundesweiten Clubinitiative werden im Nachgang mit den Schulen ausgewertet und mögliche Lösungsvorschläge erarbeitet. Dies ist voraussichtlich für Herbst 2019 geplant.

