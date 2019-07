Autofahrerin landete im Acker

Die 53-Jährige litt laut Polizei vermutlich unter Unterzucker und verlor deshalb die Kontrolle - vor 11 Minuten

HOHENBURG - Möglicherweise wegen Unterzucker landete eine 53-jährige Autofahrerin bei Hohenburg im Landkreis Amberg-Sulzbach mit ihrem Pkw in einem Acker und blieb glücklicherweise unverletzt.

Vermutlich wegen Unterzucker verlor eine Autofahrerin im Landkreis Amberg-Sulzbach die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete in einem Getreidefeld. © Polizeiinspektion Amberg



Zunächst fuhr die die Verunglückte auf der Kreisstraße 2 von Mendorferbuch kommend in Richtung Adertshausen. Nach ca. 1,2 Kilometern hinter Mendorferbuch kam sie in einer Linkskurve das erste Mal nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr hier einen Straßenleitpfosten.

Etwa 500 Meter weiter kam sie erneut nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Straßengraben und kam anschließend im angrenzenden Getreidefeld neben der Straße zum Stehen.

Ihr Fahrzeug wurde dabei total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Grundsätzlich, so die Polizei in Amberg, könnte bei körperlichen Mängelerscheinungen und einem damit verbunden Unfallgeschehen der Straftatbestand der Gefährdung des Straßenverkehrs vorliegen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Amberg wurde der Sachverhalt jedoch nicht so bewertet und auf eine Strafanzeige verzichtet.

