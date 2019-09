Azubis von Pfleiderer und Europoles starten in die Arbeitswelt

NEUMARKT - Die Verbundausbildung der Neumarkter Unternehmen Europoles und Pfleiderer hat mit einem Einführungswochenende begonnen.

Für 26 junge Menschen beginnt ein neuer Lebensabschnitt. © Foto: Johannes Endres



Die Verbundausbildung von Pfleiderer, Europoles und Fuchs Europoles bedeutet für die jungen Menschen, fachliche Inhalte zu erlernen und sich als Persönlichkeit zu entwickeln. Los geht es traditionell mit den gemeinsamen Einführungstagen.

Die Pfleiderer-Azubi haben sich im Rahmen eines Einführungswochenendes mit den Berufsstartern der anderen Standorte in Fulda getroffen. In Neumarkt liegt nun der Fokus auf der Integration in die Verbundunternehmen.

In den nächsten Tagen werden die Arbeitsplätze erkundet und die Auszubildenden lernen ihre Paten, Kollegen sowie die Arbeitnehmervertretung kennen. Auch das richtige Verhalten am Telefon wird vermittelt.

