Badegast rettet kleinen Buben aus Becken

Vierjähriger war in Regensburger Schwimmbad untergegangen - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr ist ein vierjähriger Junge aus dem Landkreis Regensburg in einem Freizeitbecken des Schwimmbades in der Lieblstraße plötzlich untergegangen.

Schwimmbad © dpa



Schwimmbad Foto: dpa



Ein 41-jähriger Regensburger reagierte auf das Schreien von anderen Badegäste sofort und zog das Kind aus dem Becken. Gemeinsam mit dem Bademeister erfolgte die sofortige und erfolgreiche Reanimation, das Kind wurde mit leichten Beschwerden in ein Krankenhaus eingeliefert, wo es zur Beobachtung verblieb.

Die näheren Umstände des Vorflls untersucht nun die Polizeiinspektion Regensburg Nord. Die Polizei spricht dem Retter, der das Kind aus dem Wasser gezogen hat ein großes Lob aus. Nach derzeitigem Stand werde der Vierjährige keine bleibenden Schäden davontragen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.