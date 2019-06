Badeunfall: 39-Jähriger stirbt im Landkreis Regensburg

MÖTZTING - Am späten Mittwochnachmittag kam ein 39-jähriger Mann bei einem Badeunfall in einem Weiher im Landkreis Regensburg ums Leben.

Gegen 18.10 Uhr ging am Mittwoch bei der Integrierten Leitstelle Regensburg ein Notruf über einen in einem Badesee bei Mötzing untergegangenen Mann ein. Ein Großaufgebot von Rettungskräften, darunter die Wasserwacht und die Feuerwehren aus den umliegenden Orten fuhren zu dem Weiher. Mehrere Taucher, ein Sonarboot und ein Rettungshubschrauber wurden eingesetzt.



Die Taucher entdeckten den Vermissten schließlich im Wasser entdeckt und bargen ihn. Unter laufenden Reanimationsmaßnahmen wurde er in eine Klinik transportiert. Dort verstarb der 39-jährige Mann jedoch am frühen Abend.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen. Derzeit bestehen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des Mannes.

