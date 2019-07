Badminton: Überragende Ausbeute für Freystadt

FREYSTADT - Während beim TSV Freystadt die Vorbereitungen zum Bundesligaauftakt am 7. September gegen BW Wittorf- Neumünster und am 8. September gegen TSV Trittau in vollem Gange sind, standen am vergangenen Wochenende noch einmal die Schüler und Jugendlichen bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften im Vordergrund.

Das Team Freystadt gewann siebenmal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze bei den Badminton-Bezirksmeisterschaften in Landshut. © Foto: Christian Mader



Mit einem Team von neun Nachwuchsspielern reiste der TSV Freystadt zu den Titelkämpfen des Doppelbezirks Niederbayern/Oberpfalz der Altersklassen U11 bis U19 nach Landshut.

Wie in den Vorjahren präsentierte sich der TSV im Medaillenspiegel mit siebenmal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze unter den 14 teilnehmenden Vereinen als erfolgreichstes Team. Eine besonders starke Leistung zeigten Silke Mader und Emily Männel: Die beiden holten in ihren Altersklassen alle drei Titel im Einzel, Doppel und Mixed. Bezirksmeister wurden ebenfalls die Freystädter Thomas Schuster, Vincent Zeller, Khira Fruth und Chiara Brendel.

Die Altersklasse U13 dominierte der TSV. Bei den Mädchen revanchierte sich Silke Mader für die Niederlage beim BBV C-RLT eine Woche zuvor gegen Alexia Nedelcu vom BSDN Neumarkt. Sie gewann das Finale knapp in drei Sätzen. Ihre Vereinskameradin Khira Fruth musste sich mit dem vierten Satz begnügen. Im Doppel ließen Silke Mader und Khira Fruth nichts anbrennen und gewannen ohne Satzverlust den Bezirksmeistertitel.

Bei den Jungen erreichte Thomas Schuster im Einzel das Finale, unterlag aber in zwei Sätzen. Den dritten Platz belegte Vincent Schuster vor Noah Fruth (beide Freystadt). Thomas Schuster und Vincent Zeller gewannen zusammen das Finale im Doppel gegen ihre Vereinskameraden Noah Fruth und Luca Mauderer.

Ihre dritte Goldmedaille holten Thomas Schuster und Silke Mader im gemischten Doppel. Im rein Freystädter Finale bezwangen sie Vincent Zeller und Khira Fruth in drei Sätzen. In der U15 hatte der TSV mit Tanja Mader nur eine Spielerin im Feld, nachdem die vierzehnjährige Emily Männel freiwillig eine Altersklasse höher startete. Mader gewann mit Lilja Fehse vom TSV Bad Abbach die Bronzemedaille im Damendoppel.

In U17 bestätigte Emily Männel ihre guten Turnierergebnisse auf zahlreichen bayerischen Ranglistenturnieren. Ohne Satzverlust setzte sie sich im Einzel, im Doppel mit Nina Lang vom SLC Kirchberg und im Mixed mit Bastian Böhm (BC Bodenwöhr) durch und gewann dreimal Gold. Nicht weniger souverän präsentierte sich Chiara Brendel in der Altersklasse U19. Ohne ernsthaft gefordert zu werden, gewann sie Gold im Dameneinzel.

Elf heiße Eisen im BM-Feuer

In Summe war man beim TSV Freystadt mehr als zufrieden. Die Bezirksmeisterschaften werden als Qualifikation für die Bayerischen Meisterschaften gewertet, die am 21. und 22. September in Herbertshofen bei Augsburg stattfinden werden.

Alle neun Freystädter Teilnehmer haben dieses Zeil erreicht; dazu kommen die Geschwister Katharina und Friederike Rudert, die aufgrund ihre Topplatzierungen in der bayerischen Rangliste für die Einzelmeisterschaften automatisch gesetzt sind.

