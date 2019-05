Die Fußballer des BSC Woffenbach werden in die Landesliga aufsteigen, das steht felsenfest. Damit es auch jeder in der Stadt erfährt, haben sie bereits lautstark gefeiert. Zur Sicherheit stülpten sie dem Berliner Bären am Kurt-Romstöck-Ring ein BSC-Trikot über. Wem die Nummer 4 gehört, das dürfen Neugierige selbst herausfinden. © Wolfgang Fellner