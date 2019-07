Bauern mit Leib und Seele

Im Landratsamt wurden neun junge Landwirte nach der Ausbildung freigesprochen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Feierlich sind neun junge Männer zum staatlich geprüften Landwirt freigesprochen worden. Eine durchaus im Rahmen liegende Zahl, wie Harald Gebhard, Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), feststellte.

Heuer konnten neun junge Männer nach der Ausbildung zum Landwirt freigesprochen werden. Es sei Zufall, so hieß es, dass keine Frau dabei war, denn diese eroberten in vergangener Zeit verstärkt die Höfe. © Foto: Helmut Sturm



Heuer konnten neun junge Männer nach der Ausbildung zum Landwirt freigesprochen werden. Es sei Zufall, so hieß es, dass keine Frau dabei war, denn diese eroberten in vergangener Zeit verstärkt die Höfe. Foto: Foto: Helmut Sturm



Im jährlichen Rhythmus wechseln sich teilnehmerstarke und etwas kleinere Gruppen ab. Zufall sei es auch, dass dieses Jahr keine Frau dabei ist. Die Damen erobern zunehmend die Höfe.

Das "Trio Collegio" eröffnete die Feierstunde mit einer Festtagspolonaise. Dann wurden die Jung-Bauern auf eine harte Probe gestellt. Sechs Fest- und Grußwortredner standen auf dem Programm. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Albert Fiehl, gratulierte allen zur bestandenen Prüfung, fuhr aber sofort weiter mit dem Hinweis, dass damit das Lernen nicht zu Ende sei.

Fachspezifisch gebe es hervorragende Schulungsangebote beim Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (VLF), beim Bayerischen Bauernverband (BBV) und beim Maschinenring Neumarkt plus. "Die landwirtschaftliche Bildung in den Bereichen Tiere, Boden und Technik geht nie zu Ende."

Bildungsberater Johannes Völkl dankte den Ausbildungsbetrieben und der Berufsschule für die gute Zusammenarbeit. "Mit dem Abschlusszeugnis haltet ihr den Pass für die Zukunft in euren Händen", wandte er sich an die erfolgreichen Absolventen.

Tag der Ernte

Respekt und Anerkennung zollte Amtsleiter Harald Gebhardt den neun jungen Männern. "Ihr habt eine Menge Zeit, Kraft und Energie in eure Ausbildung investiert – heute ist der Tag der Ernte. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass der Beruf des Landwirtes einer der wichtigsten überhaupt ist. Sie sind Lebensmittelproduzenten." Ihm sei nicht bange um die Zukunft der Landwirtschaft in Bayern, denn "eine so gut ausgebildete Generation von Landwirten wie heute gab es noch nie."

BBV-Kreisobmann Michael Gruber haute in die gleiche Kerbe. Kaum eine andere Berufssparte habe so ein breites Spektrum an Wissen über die Zusammenhänge in der Natur wie die Landwirte. "Was würde denn aus der hohen Lebensqualität in Bayern und der einzigartigen Kulturland-schaft werden, wenn wir Bauern sie nicht bewahren würden?" Selbsternannte Experten ohne jegliche fachliche Kompetenz verunsicherten aber die Menschen mit generellen Verunglimpfungen des Bauernstandes.

"Alle reden über die Landwirte, aber keiner traut sich mit ihnen zu reden", kritisierte VLF-Vorsitzender Josef Hierl. "Ich wünsche euch allen Kraft, Mut und das notwendige Stehvermögen in schweren Zeiten."

Mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,97 schlossen ihre Ausbildung zum Landwirt erfolgreich ab: Martin Fruth, Matthias Göschl, Peter Hirsch, Josef Hofbauer, Michael Artmann, Christoph Bradl, Marco Metschl, Hannes Nerreter und Sebastian Nutz, der im Anschluss an die Zeugnisausgabe einen kurzen Rückblick auf die Ausbildung und die Abschlussprüfungen gab.

Große Verantwortung

"Wir sind Bauern mit Leib und See-le" , sagten Marco Metschl und Christoph Bradl bereits vor der Feierstunde im Landratsamt. Die große Verantwortung als Hoferbe sehen sie als Herausforderung und nehmen sie gerne an. Schade finden beide, dass sie die Hälfte ihres Verdienstes im Büro erwirtschaften.

Den Herausforderungen einer immer emotionaleren und zur Aufgeregtheit neigenden Bevölkerung stellen sie sich gerne. "Irgendwann einmal merkt auch der letzte Verbraucher, dass wir die Grundlage der Lebensmittelproduktion sind und die Kartoffeln nicht beim Discounter um die Ecke wachsen."

HELMUT STURM