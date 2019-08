Baumaschinen haben auch in Parsberg keine Sommerferien

An der Aschenbrenner Straße in Parsberg wächst derzeit der zweite Erweiterungsbau der Grundschule in die Höhe. - vor 46 Minuten

PARSBERG - Was die Stadt Parsberg in die Kinder beziehungsweise in die Bildung investiert ist enorm. Kindertagesstätten, Grundschulerweiterung erster Bauabschnitt, Neugestaltung des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Neumarkt, das summiert sich.

Die Grundschule in Parsberg wird um einen weiteren Bauabschnitt erweitert. Mitte 2020 wird mit der Fertigstellung gerechnet. © Foto: Werner Sturm



Die stolze Summe von gut 2,3 Millionen Euro fließt nun in die Erweiterung der Grundschule um einen zweiten Bauabschnitt, der sich in den Hang unterhalb des Stadtparks hinein zieht. Mit der Fertigstellung des Projektes wird in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres gerechnet.

Die Erweiterung der Grundschule um einen weiteren Bauabschnitt beinhaltet nach den Planungen des Architekturbüros Sturm und Schmidt aus Seligenporten unter anderem zwei Klassenzimmer, und diverse Betreuungsräume, einen separaten Geräteraum, Umkleidemöglichkeiten für das Lehrpersonal und ein Behinderten-WC.

Moderne Halle

Die Mädchen und Buben sowie ihre Lehrkräfte dürfen sich außerdem künftig über eine moderne, 12 mal 18 Meter große Kleinsporthalle freuen. Ferner wird eine direkte Anbindung an die bereits vorhandenen Räumlichkeiten geschaffen.

Ein weiterer Glanzpunkt wird der verglaste Innenhof. Die gesamte Einrichtung wird komplett barrierefrei gestaltet.

WERNER STURM