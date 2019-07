Baustellenbesuch beim SFZ: Es geht voran

Wirtschaftsausschuss des Kreistages sah sich die Fortschritte an - vor 29 Minuten

NEUMARKT - Bevor der offizielle Teil der Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschusses des Kreistages in der Aula des Landratsamtes startete, nahmen die Mitglieder die Baustelle des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Augenschein.

Ingenieur Michael Zaschka erläutert den Mitgliedern des Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschusses des Kreistages die Fortschritte auf der Baustelle des Sonderpädagogischen Förderzentrums. © Foto: Franz Xaver Meyer



Ingenieur Michael Zaschka erläutert den Mitgliedern des Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschusses des Kreistages die Fortschritte auf der Baustelle des Sonderpädagogischen Förderzentrums. Foto: Foto: Franz Xaver Meyer



"Es handelt sich um das größte Hochbauprojekt im Landkreis", sagte Landrat Willibald Gailler. Von außen sah man deutlich die Rohbaufortschritte, die schon teilweise bis über das erste der zwei Geschosse reichten. Bei der Turnhalle stehen die Umkleiden. Vor dem Haupteingang, wo sich jetzt noch Erd- und Sandhaufen befinden, wird ein Kreisverkehr für den Hol- und Bringverkehr entstehen.

Ingenieur Michael Zaschka führte die Kommunalpolitiker in den Eingangsbereich. Dort mussten sie sich zwischen ein Stützen-und Stangengewirr zwängen. "Wir liegen im Zeitplan", sagte der Zaschka zum 23-Millionen-Euro-Projekt, das auch die Erweiterung des Ostendorfer-Gymnasiums umfasst. Zwischen beiden Gebäuden wird es einen Durchgang geben. Auf Barrierefreiheit wird Wert gelegt. Als Termine für die Fertigstellung wird für das "Ostendorfer" der Sommer des nächsten Jahres angepeilt, das Förderzentrum soll etwas später im Herbst oder Winter 2020 bezugsfertig sein. "Das Grundwasser haben wir im Griff", antwortete Zaschka auf eine Frage der Kreisrätin Johanna Stehrenberg (Grüne).

Bei der Sitzung stand als erster Tagesordnungspunkt der Förderantrag an den Freistaat Bayern für das VGN-Innovationspaket der Jahre 2020 bis 2024 auf der Liste. Analog dem Münchner Verkehrsverbund (MVV) hat der Freistaat den VGN-Mitgliedslandkreisen einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 12,8 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Es gibt aber Auflagen für den Erhalt des Geldes, wie Sachgebietsleiter Michael Endres erläuterte. Dazu gehört, dass sich alle 24 VGN-Mitgliedslandkreise in gleicher Höhe beteiligen und es im kommenden Jahr keine Tariferhöhung geben darf.

Klaus Dechamps, Abteilungsleiter Märkte und Absatz beim VGN, stellte das Innovationspaket näher vor. Die Digitalisierung werde vieles verändern. Im nächsten Jahr soll es ab 9 Uhr ein Abo verbundweit geben. Die digitale Einzelfahrkarte wird es mit Rabatt geben. Michael Gottschalk als Zuständiger für Kreisentwicklung forderte als Voraussetzung für die Zustimmung einen Ergänzungsantrag, dass nämlich eine VGN-App und eine Tarifvereinfachung für den Rufbus eingeführt werden soll. Der Finanzierungsanteil des Landkreises wird sich im kommenden Jahr auf knapp 115 000 Euro belaufen.

Erhöhte Pauschalen

Ferner beschloss der Ausschuss, dass sich der Kreis bei der Einleitung von Straßenoberflächenwasser der Kreisstraßen in gemeindliche Entwässerungseinrichtungen mit neuen erhöhten Pauschalsätzen beteiligt. Die Grundpauschale je Straßenmeter steigt von 146 auf 166 Euro. Bei erhöhten Anforderungen ist eine Zusatzpauschale erforderlich, die dann 33 Euro für jeden Straßenmeter beträgt. Für die Straßeneinläufe zahlt der Kreis nun 530 Euro statt bisher 410 Euro.

Johann Schmauser von der Tiefbauabteilung stellte den Sachstand zu den Planungen beim Neubau der Ortsumfahrung für die Ortsteile See und Niederhofen des Marktes Lupburg vor. Bislang, so wurde im Jahr 2015 gezählt, fahren gut 2100 Kraftfahrzeuge täglich durch die Dörfer. Schmauser stellte die 2,3 Kilometer lange Ortsumfahrung vor, an deren Planung sich auch die Dorfwerkstatt beteiligte. "Die Umgehung führt zu einer Verkehrsentlastung für Parsberg und Lupburg", sagte Gottschalk. Bei der Dorfwerkstatt wurde ferner auch der Wunsch geäußert, von See nach Parsberg und nach Mausheim einen Radweg zu bauen. Der Ausschuss stimmte ferner der Vergabe der Bauarbeiten an der Kreisstraße 27 zwischen Mühlbach und Schweinkofen zu. An einem Bergstück solle eine neue Decke aufgetragen werden. Die Firma Bögl erhielt zum Preis von gut 183 600 Euro als günstigster Bieter den Zuschlag.

Nicht gebaut wird auf absehbare Zeit ein Radweg zwischen Waltersberg und der Staatsstraße 2251. "Weil es ein gewaltiger Eingriff in die Natur ist, sollte man die Finger davon lassen", meinte Landrat Gailler, nachdem es ein Hin und Her bei den Wortmeldungen gegeben hatte. Die Strecke im Talraum der Laaber wäre immerhin 7,5 Kilometer lang. Der Ausbau der Kreisstraße NM 13 zwischen Neuhaus und Holnstein wird dagegen fortgeführt.

Markus Mederer von der Hochbauabteilung stellte die Überraschungen beim Abbruch des alten Hallenbades vor. Weil Asbest und bitumenhaltige Abdichtungen hinter dem Putz gefunden wurden, konnte man nicht einfach mit einem Bagger das Gebäude weiter abreißen, sondern die Arbeiter müssen alles händisch abstemmen, was mehr Zeit und Geld kostet. 240 000 Euro bewilligte der Ausschuss dafür.

Im Stadtgebiet werden die letzten noch ausstehenden Schulen ans Glasfasernetz angeschlossen. Bei einem Förderanteil von 80 Prozent muss der Kreis nur noch knapp 38 000 Euro berappen. Die monatlichen Tarifkosten betragen je Schule 169,90 Euro bei 400 MB/s.

FRANZ XAVER MEYER