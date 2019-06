Viel Arbeit und viel Freude: Im Garten geht es ums Auftanken, Kraftschöpfen und ums Gedeihen und Hegen. Beim Tag der offenen Gartentür machten viele Hobbygärtner in ganz Bayern mit, darunter vier in Utzenhofen, einer in Oberweickenhof und einer in Parsberg.