"Be(e) happy": Projekt der Schule im Haus St. Marien in Neumarkt

"Be(e) happy" nannte sich das Projekt im Haus St. Marien für angehende Kinderpfleger. - vor 45 Minuten

NEUMARKT - Bienen spielen eine zentrale Rolle im Ökosystem: Das war auch den Beruflichen Schulen im Haus St. Marien klar und so starteten sie das Projekt "Be(e) happy".

Unter anderem Einblicke in die Arbeit eines Imkers erlebten die Schüler im Haus St. Marien bei den Projektwochen „Be(e) happy“. © Foto: Haus St. Marien



Unter anderem Einblicke in die Arbeit eines Imkers erlebten die Schüler im Haus St. Marien bei den Projektwochen „Be(e) happy“. Foto: Foto: Haus St. Marien



Dabei sollen die Schüler konkrete Verhaltenstipps bekommen und für das Thema sensibilisiert werden. Schließlich sind die zukünftigen Kinderpfleger in Krippe, Kindertagesstätte und Hort auch Multiplikatoren: Sie können schon die Kleinsten für einen achtsamen Umgang mit der Umwelt begeistern.

Die vergangenen Wochen standen also klassen- und fächerübergreifend unter dem Motto "Biene". Dazu wurden Bienenmuffins gebacken, Blumenwiesen gesät oder Insektenhotels gebaut. Die Schüler lernten zudem, wie man Erste Hilfe bei einem Bienenstich leistet, recherchierten im Internet und lernten passende Lieder und Bewegungsspiele. In Mathematik und den Naturwissenschaften wurde die sechseckige Form der Waben thematisiert, während in der sozialpädagogischen Praxis Puppenspiel und Bilderbuchbetrachtung auf dem Lehrplan standen.

Die Projektarbeit sei ein wichtiger Bestandteil moderner Bildung, heißt es aus dem Haus St. Marien, denn sie ermögliche Kindern die entdeckende, ganzheitliche Auseinandersetzung mit einem Thema.

Die Schüler hätten dies in den zurückliegenden Wochen gelernt und seien nun fit für die Umsetzung in der Praxis, heißt es weiter.

Das Projekt "Be(e) happy" entstand mit Blick auf das Insektensterben übrigens aus dem Wunsch heraus, etwas für eine bessere Zukunft der Bienen tun. Schließlich sorgen sie für etwa 30 Prozent der Lebensmittel des Menschen und tragen erheblich zur Artenvielfalt bei.

nn