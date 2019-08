Bei Voggenthaler Kirwa Zusammenhalt bewiesen

NEUMARKT/VOGGENTHAL - Geballte Dorfgemeinschaft konnten Besucher von Samstag bis Montag in Voggenthal erleben. Dort wurde Kirwa gefeiert. In und um das kleine Wirtshaus unweit des Skilifts tummelten sich zahlreiche Besucher. "Es war die Hölle los", resümiert Markus Retzer, Vorsitzender des örtlichen Ski-Vereins.

Jeder Kirwa-Fan weiß: Zum Baumaufstellen braucht es viele Leute. In Voggenthal halfen natürlich ebenfalls alle zusammen, doch nicht nur bei diesem Kraftakt. Auch sonst packten für die Kirwa alle mit an. Foto: Foto: Michael Müller



Letzterer hatte das Fest unter Beteiligung zahlreicher anderer Voggenthaler ausgerichtet. Allein 30 bis 40 Kuchen hatten die Dorfbewohner für das Fest gebacken. Dazu kamen Kirwaküchl und Bratwürste.

Ein Höhepunkt war zudem das Eselrennen am Samstag. Als Staffel traten Mensch und Tier – insgesamt waren fünf Esel am Start – gegeneinander an. Um Gewinne ging es jedoch nicht. Alle wurden am Ende Sieger der Herzen.

Der Erlös des Festes soll genutzt werden, um den Voggenthaler Skilift weiterhin betreiben zu können. Ein Kassensturz erfolgte jedoch noch nicht, so Markus Retzer.

