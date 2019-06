Beim Drogen-Kauf über den Tisch gezogen

NEUMARKT - Sauber über den Tisch gezogen wurde ein junger Mann, der gerne Erfahrungen auf dem Gebiet harter Drogen sammeln wollte. Wegen des Erwerbs von Rauschgift in drei Fällen stand er vor Jugendrichter Marcel Dumke, kam aber gerade noch mit einem blauen Auge davon.

Im September letzten Jahres, so die Staatsanwaltschaft, habe er in einem Hotel in Neumarkt ein Gramm Amphetamin von einem inzwischen bekannten Kleindealer erworben. Wenig später habe er jeweils ein Gramm Met-Amphetamin einmal in einem Hotel und dann in einer Tankstelle gekauft.

Im Prinzip stimme das, erklärte sein Anwalt Gunther Kellermann. Doch die Übergabe des Amphetamins habe nicht an dem angegebenen Tag stattgefunden, sondern ein paar Tage früher. Vielmehr habe er in dem Hotel seine Schulden bezahlt. Die Polizei hatte an jenem Tag auch nichts bei ihm gefunden.

Um an die Drogen zu kommen, hatte er sich vertrauensvoll an einen Arbeitskollegen gewandt. Der witterte ein gutes Geschäft. Er nutzte die Ahnungslosigkeit des 20-Jährigen aus und drehte ihm die Drogen für 150 Euro das Gramm an. "Sauteuer", kommentierte das Richter Marcel Dumke.

Aber vielleicht auch heilsam. Denn seitdem, versicherte der junge Mann dem Gericht, habe er keine Drogen mehr angerührt. Motivierend war vermutlich auch, dass das Landratsamt nun, nachdem der Rauschgift-Kauf amtlich geworden war, ein medizinisch-psychologisches Gutachten angefordert hat.

"So ein Gutachten geht ordentlich ins Geld", gab Gunther Kellermann zu bedenken, als Richter Dumke die Staatsanwältin fragte, ob sie sich eine Einstellung gegen Auflagen vorstellen könne. Sie konnte.

Der Angestellte kam so glimpflich davon, muss aber 500 Euro in Raten von 100 Euro an die Christliche Arbeitslosen-Hilfe Neumarkt bezahlen. Außerdem wurde ihm die Teilnahme an einem Kurs bei der Diakonie auferlegt, der erstmals drogenauffällige junge Leute über die Gefahren des Rauschgiftkonsums aufklärt.

CHRISTIAN BIERSACK