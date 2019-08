Beim Geldwechseln wertlose Scheine angedreht

45-Jähriger auf offener Straße bei Mühlhausen übervorteilt - vor 1 Stunde

MÜHLHAUSEN/KERKHOFEN - Einem recht dreisten Betrügerpärchen ist ein Autofahrer auf offener Straße aufgesessen.

Wertvolle Euro gegen wertlose Lei tauschte ein $5-Jähriger. Foto: Jens Wolf



Am 31. Juli gegen 18.30 Uhr hielt ein vermutlich osteuropäisches Pärchen auf der Staatsstraße 2237 bei Kerkhofen einen 45-jährigen Pkw-Fahrer an. Die Beiden gaben an, auf der Durchreise zu sein und nur Geld in ihrer heimischen Währung bei sich zu haben. Außerdem hätten sie kaum noch Benzin im Tank. Auf deren Bitten wechselte der 45-Jährige nach einem angegebenen Wechselkurs 520 Euro gegen 3000 rumänische Lei-Geldscheine. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass diese alten, nicht mehr im Umlauf befindlichen Lei-Geldscheine nur noch einen geringen Wert von ein paar Cent haben.

Das Paar war mit einem rechtsgesteuerten, silberfarbenen BMW/E 39 unterwegs; die hintere Scheiben waren abgedunkelt; sehr gepflegter Zustand. Das rumänische Kennzeichen soll mit VR oder VL beginnen.

Der männliche Täter ist etwa 30 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, hatte einen Oberlippenbart, ist schlank, hat schwarze, glatte Haare und sprach gebrochen Deutsch. Sie ist etwa 20 Jahre alt, 160 Zentimeter groß, schlank und hat schwarze, lockige Haare.

nn