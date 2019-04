Am 7. Mai lädt die mobile Jugendarbeit/Streetwork Pyrbaum um 19 Uhr zum „Drogenvortrag“ mit Dominik Forster in das Sportheim des TSV Pyrbaum. Dominik Forster ist Buchautor und hat in seinen Büchern crystal.klar und klar.kommen sein Leben als ehemaliger Drogenabhängiger verarbeitet. Dominiks in Deutschland einzigartiges Drogen-Briefing-Programm „Klar.kommen“ ist interaktiv. Fragen und Wortmeldungen, auch während er spricht, sind ausdrücklich erwünscht. Am Ende gibt es einen offiziellen Frageteil und eine Diskussionsrunde. Er ist mit seinem Programm sehr erfolgreich in ganz Deutschland unterwegs; eingeladen zu dem Vortragsabend sind Pyrbaumer aus allen Generationen. © Forster