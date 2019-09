Berching erstrahlte in neuem Licht

Bei der Berchinale in Berching gab es neben beeindruckenden Illuminationen auch viel Kunst und Musik - vor 1 Stunde

BERCHING - Die Sulzmetropole stand am Wochenende ganz im Zeichen der "Berchinale". In der historischen Altstadt wurde das Motto: "Licht, Musik und Kunst" voll ausgelebt.

Mitglieder der Berchinger Kunstgilde und viele weitere Künstler zeigten ihre kreativen Werke. © Foto: Anton Karg



Die Schönheit der Illuminationen in der City und den Parks entlang der Stadtmauer war nach Einbruch der Dunkelheit erlebbar. Musik gab es zur Eröffnung auf der Sulzbühne von der Staufersbucher Blaskapelle und Kunst bei der Vernissage der Neumarkterin Donata Oppermann im Rathaus. Willibald Gailler und Bürgermeister Eisenreich dirigierten beim Eröffnungskonzert einen zackigen Marsch und sagen anschließend im Duo: "Weil du so schön bist, mein Tiroler Land . . .".

Bürgermeister Ludwig Eisenreich begrüßte bei der Vernissage "Papier-Zeichnungen im Raum" von Donata Oppermann die "lieben Kunstfreunde" im Rathaus und sagte, dass "Bildung, Kultur und Kunst" die Aushängeschilder für jede Gemeinde seien und im Besonderen für die Stadt Berching. Zwei Arten ihres musischen Schaffens stellte Oppermann aus: Objekte in Form von Röhren oder übergroßen Fingerhüten, die zumeist keinen Namen haben. Sie entstehen aus Papierfäden, die mithilfe einer Maschine akribisch genau vernäht werden. Auch Zeichnungen mit Bleistift oder Tusche in dünnen und dicken Linien, mal blind, mal mit offenen Augen, zerrissen und "aus der Form gebracht" wurden gezeigt.

Ein erster abendlicher Spaziergang durch die Straßen und Gassen wurde zu einem einzigartigen Erlebnis durch die Architekturbeleuchtung, vor allem in der Hubstraße.

Kreatives und handwerklich gefertigte Waren gab es beim Künstlermarkt am Samstag. Unter anderem im Chinesenturm, im Storchenturm und vor allem auf dem Pettenkoferplatz präsentierten Künstler und auch Mitglieder der Berchinger Kunstgilde ihre Werke. Roman Mayer, ein gebürtiger Berchinger, feierte mit seinem extra für die Berchinale produzierten animierten Film "Berchinale ein Roadmovie" Premiere.

Am Samstagabend war mit Live-Musik an vier Orten für Unterhaltung gesorgt. Unter anderem präsentieren am Pettenkoferplatz "Goodly & her Goodlingers" Welthits aus den 60ern bis zur Gegenwart. Die Gebrüder Mülleitner sorgten im Holnberger Park für beste Unterhaltung. Vor dem Storchenturm spielte Philip Gersch auf seinem Didgeridoo und trommelte dabei mit Händen und Füßen und im Altstadtbiergarten machte Oliver Flach aus Erlangen "Live-Musik".

Licht und Architektur

"Die Berchinale bringt Berching zum Leuchten", sagte Bürgermeister Ludwig Eisenreich. Ausgewählte Gebäude und Objekte, die Sulz im Stadtgebiet, die historischen Befestigungsanlagen, sowie die Grünanlagen an der Stadtmauer mit 13 Türmen und vier Toren, ab 1465 erbaut, wurde mit Lichteffekten "zur Geltung gebracht" und erschienen den Betrachtern in einem völlig neuen und ungewohnten Licht. Dafür bedankte sich Eisenreich beim Team um Nicole Krüger und Michael Müller von "COING" aus Coburg und für die Organisation bei der Kulturreferentin Gerlinde Delacroix, bei seiner Mitarbeiterin im Stadtmarketing Veronica Platzek und dem städtischen Kulturamt um Hans Rosenbeck und Beate Steller.

Außerdem gab es noch ein kunterbuntes Rahmenprogramm bei dem beispielsweise Artico art of sports an der Ecke Pettenkoferplatz/Hubstraße tolle Tuchauftritte zeigte. Bei mehreren Kostümführungen wurde "non solo amore" aufgeführt. Ein Spiel aus Zeiten, als Händler (die Cramers) aus dem italienischen Friaul Berching aufsuchten und sich in der Sulzstadt niederließen. Es gab Lichterführungen für Fotografen und auch Stadtführungen für Interessierte vorbei an historischen Gemäuern. Ein Entenrennen mit anschließender Preisverteilung wurde in der naheliegenden Sulz veranstaltet.

Bolivianische Traditionen

Am Sonntag feierte die Bolivienhilfe Berching ihr 25-jähriges Jubiläum mit Musik und Tanz. Nach dem Eröffnungsgottesdienst wurden die Besucher mit bolivianischen Liedern und Tänzen unterhalten. begeisterte. Darüber hinaus gibt es Alpakas zu bestaunen, die Rosa und Hans Dintenfelder aus Ernersdorf in einem Gatter zur Schau stellten. Für das leibliche Wohl mit deutschen und südamerikanischen Speisen war bestens gesorgt.

Noch die ganze Woche wird die Architekturbeleuchtung ab Einbruch der Dunkelheit zu sehen sein. Am Samstag, 28. September, bilden ein fränkisches Weinfest im Altstadtbiergarten und eine Lichterführung um 22 Uhr den Abschluss der Berchinale.

