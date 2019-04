Berching war bestens aufgelegt

Der Tischtennis-Nachwuchs des TSV war bei den Neumarkter Stadtmeisterschaften erfolgreich - vor 32 Minuten

BERCHING - Bei den Stadtmeisterschaften des ASV Neumarkt haben sich Berchings Tischtennis-Talente zahlreicher und erfolgreicher als im Vorjahr präsentiert.

Der Berchinger Nachwuchsspieler Andy Simon gewann in seiner Altersklasse mit Hirzinger das Doppel.



Am Samstag war Trainerin Merkle-Wudi mit Emely Wolfrum bei den Damen C, Andy Simon bei den Herren C und Fabian Macher, Jakob Wudi und Willi Wudi bei den Herren D vertreten. Emely und Andy gewannen die C-Mixed-Konkurrenz und Emely siegte mit ihren 13 Jahren bei den Damen C, die etwas mehr Konkurrenz vertragen hätte.

Andy Simon konnte sich nicht über mangelnde Konkurrenz beschweren und behauptete sich in der Vorrunde. Mit einem 2. Platz zog er ins Hauptfeld ein. Im Achtelfinale war Schluss – er unterlag in vier Sätzen.

Linkshänder mit Ballgefühl

Während Jakob und Willi Wudi in der Vorrunde scheiterten, zog Fabian Macher, Stütze der ersten Jungs-Mannschaft, als Gruppenerster ins Hauptfeld ein. Dort kämpfte sich der Linkshänder mit viel Ballgefühl ins Endspiel – in fünf hart umkämpften Sätzen unterlag er im letzten Satz knapp. Am Sonntag griff Berchings Trainerin selbst zum Schläger, die Damen B-Konkurrenz stand an. Mit fünf Gegnerinnen war das Feld dieses Jahr gut besetzt. Merkle-Wudi hatte es mit zwei Spielerinnen aus der Landesliga zu tun, die sie richtig forderten. Die Spielerin aus Schwaben, die im vergangenen Jahr die Berchingerin beim Edeka-Cup in drei Sätzen bezwungen hatte, hatte diesmal in den ersten beiden Sätzen das Nachsehen, profitierte dann aber vom zu schnellen Abschluss der Berchingerin und kämpfte sich in den 5. Satz. Dort war Merkle-Wudi wieder voll konzentriert und gewann klar das Duell.

Die wesentlich jüngere Landesliga-Spielerin aus Kaufbeuren hatte bis zum letzten Spiel ebenfalls alle geschlagen, so dass der Show-Down den Sieger ermitteln sollte – hier siegte die größere taktische Erfahrung der Berchingerin. Ebenfalls Platz eins holte sich Merkle-Wudi im Doppel mit Kampfinger und im Mixed mit dem Neumarkter Geyr.

Für jeden ein Podestplatz

Am Montag bei der Jugend zeigten sich dann die Berchinger in ihren Altersklassen bestens aufgelegt: Andy Simon gewann das Doppel mit Hirzinger, Fabian Macher belegte mit Ried Platz zwei.

Im Mixed wurde Andy mit Radowan Zweiter. Vor Schwester Laura, die dort Dritte wurde. Laura Simon holte sich bei den Schülerinnen B den 2. Platz und im Doppel den 1. Platz. Im Jungendeinzel wurde Andy Zweiter. Vor Fabian – die beide wie Turniersieger Hirzinger nur durch die Satzdifferenz auf diesem Platz landeten. Damit ging jeder Berchinger Teilnehmer mit einem Podest-Platz nach Hause.

