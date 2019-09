Berg: Führerloser Pkw verletzt zwei Leute

Fahrer hatte offenbar die Handbremse vergessen - Mazda rollte 150 Meter weit - vor 1 Stunde

BERG - Zwei leicht verletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall am Samstagvormittag, 31. August, auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Gemeindebereich von Berg.

(Symbolfoto) © NEWS5 / Goppelt



(Symbolfoto) Foto: NEWS5 / Goppelt



Ein 23-jähriger Mazda-Fahrer stellte gegen 10 Uhr seinen Pkw auf dem Parkplatz ab und sicherte sein Fahrzeug nicht gegen das Wegrollen. Der Pkw setzte sich führerlos rückwärts in Bewegung und kam nach circa 150 Metern an der Hauswand des Supermarktes zum Stehen.

Ein 34-jähriges Ehepaar, das seinen Einkauf in den Kofferraum einlud, wurde durch das Vorbeirollen des führerlosen Mazdas leicht verletzt. Am Auto entstand rund 2000 Euro Schaden, an der Außenfassade des Marktes mindestens 5000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn