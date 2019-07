Berg: Volles Ufer bei "Musik am Kanal"

Neue Veranstaltung der FF an der Röthbrücke kam extrem gut an - vor 8 Minuten

BERG - Viel Beifall spendeten die zahlreichen Besucher den Musikern nach der neuen Veranstaltung "Musik am Kanal". Die Freiwillige Feuerwehr Berg hatte das Open-Air-Konzert am Ludwigskanal organisiert. "Dadurch erreichen wir unser Ziel, den Brückkanal und Nürnberg, wohl erst sehr spät", sagte eine Gruppe Radfahrer, die spontan eine Rast für das Konzert eingelegt hatte.

Die Premiere von „Musik am Kanal“ an der Röthbrücke bei Berg war ein voller Erfolg. Die Gruppen „Händisch“ und „Pauls Barber Shop“ sorgten für beste Stimmung von Ufer zu Ufer. Eine Wiederholung soll folgen. © Foto: Helmut Fügl



Mit Bier, Radler und Drei im Weggla genoß das Trio die Musik, die die Berger Gruppe "Händisch" sowie die Neumarkter Band "Pauls Barber Shop" auf der anderen Kanalseite spielten.

Geradezu perfekt als "Austragungsort" für "Musik am Kanal" erwies sich das von der Gemeinde frisch angelegte Freizeitgelände an der Röthbrücke. Dort verbringen sonst seit gar nicht allzu langer Zeit jugendliche Wasserratten, Spaziergänger, Radler und die Stockschützen gerne ihre Freizeit.

Am Konzertabend kamen Musikfreunde hinzu – ziemlich voll war es am Ufer. Und die Floriansjünger sorgten unablässig für flüssige wie feste Grundlagen in den Mägen der Besucher. Auch für das geregelte Kommen und Gehen der Besucher und die Sicherheit im Allgemeinen waren die Feuerwehrleute zuständig. Für den Ernstfall stand sogar ein Feuerwehrauto mit Löschwasser bereit.

Auf Wiederholung gedrungen

Initiatoren wie Besucher waren sich danach einig: Neben der Veranstaltung "Singen im Park", die heuer aus terminlichen Gründen nicht stattfinden konnte, wird die "Musik am Kanal" ein weiterer Höhepunkt im öffentlichen Leben der Schwarzachtalgemeinde werden.

Die Fahrradgruppe aus Nürnberg erreichte übrigens noch ihr Ziel im Frankenland und auch die vielen Besucher aus Neumarkt, die per Pedes die sechs Kilometer zurückgelegt hatten, genossen den abendlichen Spaziergang zurück.

Der Großteil der Besucher hat sich vorgenommen: "Die Veranstaltung ,Musik am Kanal‘ wollen wir – wenn es erneut stattfindet – auch nächstes Jahr wieder live mit erleben."

HELMUT FÜGL